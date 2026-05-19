В Казахстане объем производства отечественных лекарств достиг 40%

В Астане на площадке ТОО «СК-Фармация» состоялось выездное заседание Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК на тему «Перспективы развития фармацевтической индустрии», в ходе которого были обсуждены актуальнее вопросы фармацевтической отрасли и лекарственного обеспечения населения,  Kazpravda.kz со ссылкой на МИнздрав

По данным вице-министра здравоохранения Тимура Муратова, по итогам 2025 года объем производства фармацевтической продукции в Казахстане составил 191,1 млрд тенге, что на 8,7% выше показателя предыдущего года. При этом объем инвестиций в отрасль достиг 142,8 млн долларов США, а экспорт фармацевтической продукции вырос до 84 млн долларов США.

В стране зарегистрировано 209 отечественных товаропроизводителей, включая 43 производителя лекарственных средств и 166 производителей медицинских изделий. Доля казахстанских производителей в натуральном выражении достигла 39,8%, что подтверждается данными системы маркировки и прослеживаемости лекарственных средств.

✔️Вице-министр подчеркнул, что одним из ключевых механизмов поддержки отрасли остаются долгосрочные договоры и инвестиционные соглашения. На начало 2026 года действуют 83 долгосрочных договора с 31 казахстанским производителем на поставку более 2 тысяч наименований лекарственных средств и медицинских изделий. С декабря 2025 года заключены 7 соглашений об инвестициях на общую сумму порядка 360 млрд тенге. Реализация данных проектов позволит организовать выпуск 474 новых наименований продукции, создать свыше 1 140 рабочих мест и расширить экспортный потенциал отечественной фармацевтики.

Отдельное внимание в ходе заседания было уделено совершенствованию системы регулирования обращения лекарственных средств. В феврале 2026 года Казахстан стал первой страной СНГ, достигшей третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы обращения лекарственных средств по оценке Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, с целью сокращения сроков регистрации лекарственных средств реализуется пилотный проект «Композитная услуга» по принципу «единого окна», благодаря которому удалось снизить длительность процедур более чем в два раза – с 210 до 100 дней. Для препаратов из стран с высокими регуляторными стандартами внедрена ускоренная процедура регистрации до 15 дней.

«Реализация проекта позволит обеспечить население более быстрым доступом к современным препаратам, снизить административную нагрузку для государства и создать предсказуемые условия для бизнеса», – заявил Тимур Муратов.

