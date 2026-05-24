Минздрав проведет комплексную проверку наркологических центров Казахстана

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела совещание по вопросам нарушений, допускаемых отдельными наркологическими центрами при проведении медицинского освидетельствования водителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В ходе совещания рассмотрены обращения граждан, депутатские запросы и выявленные факты несоблюдения установленных процедур при проведении освидетельствования на состояние алькогольного опьянения. Министр поручила Комитету медицинского и фармацевтического контроля провести комплексную проверку всех региональных наркологических центров на предмет соблюдения действующих стандартов и порядка проведения медицинского освидетельствования.

Глава ведомства отметила, что в случае выявления нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в рамках действующего законодательства.

Также Министерством здравоохранения будут подготовлены изменения и дополнения в соответствующий приказ МЗ РК, регулирующий порядок проведения медицинского освидетельствования, с целью повышения прозрачности процедур, защиты прав граждан и исключения спорных ситуаций.

Министерство здравоохранения держит данный вопрос на особом контроле.