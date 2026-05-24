Минздрав проведет комплексную проверку наркологических центров Казахстана

Здравоохранение

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела совещание по вопросам нарушений, допускаемых отдельными наркологическими центрами при проведении медицинского освидетельствования водителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе совещания рассмотрены обращения граждан, депутатские запросы и выявленные факты несоблюдения установленных процедур при проведении освидетельствования на состояние алькогольного опьянения. Министр поручила Комитету медицинского и фармацевтического контроля провести комплексную проверку всех региональных наркологических центров на предмет соблюдения действующих стандартов и порядка проведения медицинского освидетельствования.

Глава ведомства отметила, что в случае выявления нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений в рамках действующего законодательства.

Также Министерством здравоохранения будут подготовлены изменения и дополнения в соответствующий приказ МЗ РК, регулирующий порядок проведения медицинского освидетельствования, с целью повышения прозрачности процедур, защиты прав граждан и исключения спорных ситуаций.

Министерство здравоохранения держит данный вопрос на особом контроле.

#Минздрав #проверки #наркология

Популярное

Все
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Спасатели МЧС Казахстана прибыли в Таджикистан для участия в международных учениях
Минздрав проведет комплексную проверку наркологических центров Казахстана
Стрельба произошла возле резиденции Трампа в Вашингтоне
Казахстанские борцы взяли два "золота" в первый день молодежного чемпионата Азии
Архитектура ценностей и институциональный реализм в культурной стратегии Касым-Жомарта Токаева
Казахстанский тревел-блогер получил международную премию WIBA Awards
Школьники завоевали шесть медалей на международной биологической олимпиаде OIBO-2026
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Стал символом свободы и единства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Читайте также

В Казахстане объем производства отечественных лекарств дост…
Около 100 человек погибли от лихорадки Эбола в Конго
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии н…
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечают в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]