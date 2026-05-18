Около 100 человек погибли от лихорадки Эбола в Конго

Из-за вспышки заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) погиб 91 человек. В общей сложности выявлено около 350 случаев заражения, заявил глава Минздрава страны Самюэль Роже Камба, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

59 человек сейчас «проходят активное лечение».

Эбола вызывает внутренние и внешние кровотечения, повреждает иммунную систему и внутренние органы человека. Без своевременного лечения смертность может достигать от 30% до 90%.

Эпицентр вспышки лихорадки Эбола находится в граничащей с Угандой провинции Итури на востоке ДРК.