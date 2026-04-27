В Румынии будут сажать пожизненно за убийство женщин

Президент Румынии Никушор Дан принял закон о борьбе с «фемицидом» — умышленным убийством женщины. Это понятие впервые закреплено в законодательстве страны. За такое преступление предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

«Насилие в отношении женщин — одна из самых унизительных и оскорбительных форм поведения. Этот вид агрессии слишком долго либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям», - сказал Никушор Дан.

Ранее такие преступления классифицировались в Румынии как жестокое убийство. Теперь термин закреплен как форма гендерного насилия. Закон распространяется, в том числе, на девушек младше 18 лет. Наказание — от 15 до 25 лет или пожизненный срок.