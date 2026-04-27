В Румынии будут сажать пожизненно за убийство женщин

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Румынии Никушор Дан принял закон о борьбе с «фемицидом» — умышленным убийством женщины. Это понятие впервые закреплено в законодательстве страны. За такое преступление предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Насилие в отношении женщин — одна из самых унизительных и оскорбительных форм поведения. Этот вид агрессии слишком долго либо игнорировался, либо недостаточно пресекался, что приводило к драматическим последствиям», - сказал Никушор Дан.

Ранее такие преступления классифицировались в Румынии как жестокое убийство. Теперь термин закреплен как форма гендерного насилия. Закон распространяется, в том числе, на девушек младше 18 лет. Наказание — от 15 до 25 лет или пожизненный срок.

«Это особенно важный шаг к повышению осведомленности о причинах насилия в отношении женщин, а также к созданию более эффективной и гуманной системы правосудия, которая не только строго наказывает агрессоров, но и понимает и активно предотвращает страдания наиболее уязвимых слоев населения», - добавил президент.

 

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Единство народа – залог успешных реформ
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
Крупную партию подвоев яблони из Нидерландов завезли в Казахстан
В Иране интернета нет почти два месяца
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в правительстве
Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
К проактивному реагированию на киберугрозы
Мощное землетрясение произошло в Японии
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Великобритании запретили продажу сигарет подросткам
Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов

