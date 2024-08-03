В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов

Раньше местным автопаркам приходилось пригонять подержанные автобусы из-за границы. Но теперь ситуация должна измениться, в том числе благодаря поддержке, которую отечественным производителям оказывают компании-перевозчики.

Сегодня в нашей республике четыре завода по выпуску автобусов. Самый молодой из них располагается в городе Сарани на территории индустриальной зоны. Его в партнерстве с китайской компанией Yutong запустили четыре года назад.

Помнится, тогда некоторые блогеры и их подписчики довольно скептически отнеслись к появлению нового предприя­тия. Ерничая, они писали в соц­сетях, мол, к нам из Китая начнут поставлять пакеты ну очень крупноузловой сборки – автобус отдельно, колеса – отдельно, а в Сарани специально обученная бригада будет эти колеса прикручивать и крепить лейбл made in KZ.

Корреспондент «Казахстанской правды» побывала на автозаводе и убедилась, что там налажена не только крупноузловая, но и мелкоузловая сборка. С конвейера предприятия сходят городские, междугородние, туристические и школьные автобусы, причем не только дизельные, но еще и газовые...

Для нас устроили мини-экскурсию по заводу. Сейчас здесь отрабатывают большой заказ на автобусы для сельских школ.

Первое отделение, в которое попадаем, – цех сварки. Здесь происходит подготовка: с помощью специальных устройств собираются основные части каркаса будущего автобуса. Проводятся сварочные работы. Устанавливается крыша, делается термическая растяжка обшивки кузова, привариваются крупные кронштейны, крылья, ящики под технические жидкости и аккумуляторный отсек. Все швы зачищаются и обрабатываются специальным антикоррозионным составом.

Потом рабочие зачищают кузов, проверяют его и отправляют в другой цех – для покраски.

– Сначала каркас автобуса попадает в окрасочную камеру, где его вторично грунтуют и сушат, – поясняет руководитель отдела маркетинга автозавода ТОО «QazTehna» Айнура Малаева. – После этого кузов красят. Мы можем придать автобусу любой цвет по желанию заказчика. Есть возможность нанести логотип, сделать надпись или изобразить, например, герб города. Следом выполняется полировка окрашенной поверхности, устраняются мелкие дефекты.

Дальше нас ждал цех сборки, где действуют две сборочные линии. Одна из них предназначена для монтажа шасси, вторая – для сборки интерьера. Что касается первой, то здесь специалисты соединяют двигатель с трансмиссией, устанавливают подвески, монтируют систему выхлопа отработанных газов. На второй линии рабочие вклеивают стекла, делают пол, устанавливают панель приборов, сиденья, кондиционер и пандус. А потом происходит «женитьба».

– Это у нас такое специфическое выражение. «Женитьбой» мы называем процесс соединения кузова и рамы, – рассказывает представитель завода Айнура Малаева. – В результате автобус почти готов к эксплуатации.

В этом же цехе в «женатые» автобусы заливают тормозную и охлаждающую жидкости, заправляют кондиционер и топливный бак, а потом в первый раз запускают двигатель. После финальной проверки сошедшего с конвейера новичка отправляют на испытания.

– Как видите, у нас налажен полный цикл, – отмечает Айнура Малаева. – Нет такого, чтобы все 700 сотрудников просто прикручивали колеса, как пишут в соцсетях иные недоброжелатели.

Производственная мощность саранского завода – 1 200 автобусов в год. Однако предприятие может выпускать гораздо больше. В прошлом году здесь собрали и отправили заказчикам более 1 500 машин. Нынче коллектив собирается побить свой прежний рекорд, выпустив более 1 600 автобусов.

Уровень локализации производства пока невысок – всего 33%. Большинство компонентов для сборки привозят из Китая. Однако уже к 2026 году этот важный показатель планируется довести до 50%. За счет чего? Будут применяться отечественные аккумуляторы, стекла, сиденья, провода, колесные диски и шины.

Что касается последнего компонента, то за ним далеко ехать не придется. Шины производят на заводе, который тоже находится на территории индустриальной зоны Saran.

Надо сказать, что автобусы made in Karaganda пользуются спросом у отечественных перевозчиков. Более 3 000 из них уже «бегают» по дорогам Алматы, Астаны, Актобе, Кызылорды, Караганды, Балхаша и Туркестанской области. Сейчас ожидает отправки партия из 30 автобусов для автопарка Актау. Их можно отличить от остальных по оригинальной серебристо-черной цветовой гамме и гербу города на левом борту.

– Они адаптированы к климатическим условиям Актау, – говорит представитель завода ТОО «QazTehna». – Оснащены системой кондиционирования, семью камерами видеонаблюдения, аппарелью для людей с ограниченными возможностями и системой GPS. Плюс к этому во всех автобусах установлены экологичные метановые двигатели.

А еще на саранском заводе собирают электробусы. Пока, к сожалению, экологически чистый транспорт у нас в республике не пользуется популярностью. Из-за его дороговизны заказов на него мало. Отечественные автопарки отдают предпочтение дизельной и газовой технике.

В планах предприятия выпускать и коммерческую технику. Недавно оно ввело в строй линию по сварке кабин для грузовиков марки Howo.

На саранском автозаводе, как уже упоминалось выше, сейчас работает более 700 автомехаников. Есть возможность расширить штат до 1 000 человек. Предприятие сотрудничает с колледжами и вузами Карагандинской области. Кроме того, у него есть собственный учебный центр. Здесь готовят специалистов по 12 рабочим профессиям, необходимым автозаводу. Тем, кто прошел курсы, выдают сертификаты и свидетельства, помогают профессионально расти и подниматься по карьерной лестнице.

Добавим, что сейчас на территории индустриальной зоны Saran осуществляются шесть инвестиционных проектов. Самые крупные из них – шинный завод ТОО «KamaTyresKZ» и автобусный – компании «QazTehna». Ожидается, что к концу 2024 года войдут в строй еще два предприятия – завод горячего цинкования и по производству стальных прямошовных труб.

Из-за большого числа потенциальных инвесторов в дальнейшем планируется расширить территорию индустриальной зоны.