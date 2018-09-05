В Саудовской Аравии хотят казнить известного проповедника

Известного проповедника шейха Сальмана аль-Ауду, который высказался в поддержку Катара в соцсетях, хотят приговорить к смертной казни. Об этом сообщает портал "Ас-Сабиль", передает Life.ru
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Как говорится в сообщении, аль-Ауда был арестован еще в сентябре 2016 года из-за того, что раскритиковал методы правления принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.
В частности, проповедник разместил похвалу в отношении Катара.
Напомним, с 2017 года принц Саудовской Аравии находится в состоянии вражды с эмиром. Поэтому генеральный прокурор КСА ввёл тюремный срок и штраф для тех, кто осмелится критиковать решение властей в отношении к Катару.