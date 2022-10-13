В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву

Пиала Абая

Экспонат несколько десятков лет пролежал в фондах Литературно-мемориального музея Абая. Впервые пиалу показали в 2014 году в ходе подготовки к выставке «Фарфоровая посуда XIX века». Интерес к чашке был вызван еще и тем, что она была когда-то сломана. Однако неизвестный мастер смог восстановить пиалу при помощи специальных металлических креплений.

– Мастер склеил и опоя­сал пиалу металлическим ободком и вертикальными креп­лениями. Причем он сделал это так, чтобы нельзя было пораниться, и пиалой пользовались дальше. Получается, что мастер соединил два материала – металл и фарфор. Как это он сделал, не сломав чашу, остается загадкой. В те времена казахи не работали с фарфором, и такая посуда дорого ценилась. А в случаях поломок ее, оказывается, можно было восстанавливать, – пояснила заместитель директора музея Мейрамгуль Кайрамбаева.

Известно и том, как пиала попала в их фонды. В 1885 году Абай передал ссыльному русскому исследователю Нифонту Долгополову свыше 60 вещей, относящихся к быту казахов. Среди них была и та самая сломанная чаша. Затем Долгополов отдал экспонаты на хранение в краеведческий музей, и только в 1964 году пиала оказалась в музее Абая.