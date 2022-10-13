Культура
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
Флора Левина

Пиала Абая

Экспонат несколько десятков лет пролежал в фондах Литературно-мемориального музея Абая. Впервые пиалу показали в 2014 году в ходе подготовки к выставке «Фарфоровая посуда XIX века». Интерес к чашке был вызван еще и тем, что она была когда-то сломана. Однако неизвестный мастер смог восстановить пиалу при помощи специальных металлических креплений.

– Мастер склеил и опоя­сал пиалу металлическим ободком и вертикальными креп­лениями. Причем он сделал это так, чтобы нельзя было пораниться, и пиалой пользовались дальше. Получается, что мастер соединил два материала – металл и фарфор. Как это он сделал, не сломав чашу, остается загадкой. В те времена казахи не работали с фарфором, и такая посуда дорого ценилась. А в случаях поломок ее, оказывается, можно было восстанавливать, – пояснила заместитель директора музея Мейрамгуль Кайрамбаева.

Известно и том, как пиала попала в их фонды. В 1885 году Абай передал ссыльному русскому исследователю Нифонту Долгополову свыше 60 вещей, относящихся к быту казахов. Среди них была и та самая сломанная чаша. Затем Долгополов отдал экспонаты на хранение в краеведческий музей, и только в 1964 году пиала оказалась в музее Абая.

Популярное

Все
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Старая сказка на новый лад
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
Модницам на заметку
Суд да дело
Время решительных мер
Овощи круглый год
На земле отцов
Ориентир – Новый Казахстан
Расширяются связи
Кто отправится в Глазго
Многое нужно наверстать
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Крупнейшая в Центральной Азии
Принципиальный шаг в новую эпоху
Тариф для ускорения
Сломанные судьбы
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Президент , Культура
Токаев выразил соболезнования родным и близким профессора Ш…
Культура , В мире
Рукопись 17-го века об Амире Тимуре нашли в Таджикистане
Культура , Кино , В мире , США
Том Круз совершит выход в открытый космос ради съемок в фил…
Культура
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]