В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области вынес приговор 48-летнему мужчине, совершившему насильственные действия в отношении 9-летней девочки, передает Кazpravda.kz со ссылкой на abainewskz .

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Подсудимый так и не признал вину, которая была полностью доказана результатами экспертиз и другими собранными по делу доказательствами.

Судья вынес приговор – лишение свободы на срок 25 лет в колонии строгого режима.



Напомним, страшный инцидент произошёл в августе 2022 года в области Абай, в селе Урджар . Преступление в отношении ребенка совершил сосед, когда мать была на работе.