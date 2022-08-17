Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки в Абайской области

В селе Урджар Абайской области арестован подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

"14 августа по факту изнасилования малолетней девочки было начато досудебное расследование по заявлению матери. В ходе досудебного расследования установлено подозреваемое лицо, которому инкриминированы деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 120 (изнасилование) и ст. 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК, где предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет. В тот же день в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в областном ДП.

По уголовному делу назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Ребенку оказана медицинская помощь.

"Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего взяты на особый контроль руководства департамента", - отметили в пресс-службе.

По словам матери пострадавшей девочки, сосед надругался над дочерью вечером 13 августа самым жестоким образом. На тот момент женщина находилась на работе – она одна растит дочку, поэтому пришлось оставить ее дома, где и произошла трагедия.

"Сосед пришел домой, когда ребенок спал. Буквально два часа осталось до конца моей смены, я прихожу домой, включаю свет, а ребенок в крови. В доме простынь в крови. Я сразу же вызвала скорую помощь и полицию. Ребенок ходить не может, сидеть не может. У нее полностью разорван задний проход, спереди все разорвано. Тяжело говорить. Соседу лет 48, женатый, дети есть», - рассказала журналистам мама девочки.