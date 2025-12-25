В Приаралье имя государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Еркина Ауельбекова остается значимым и сегодня. Он руководил регионом с 22 января 1985-го по 25 июля 1989 года в период экономического спада и нарастающего экологического кризиса в области.

С первых дней работы на посту первого секретаря обкома компартии Казахстана он определил цель – вывести регион на новый уровень развития. И это ему удалось. Кызылординцы до сих пор с особой теплотой вспоминают его заслуги и достижения. Среди них – начало развития нефтегазового сектора, рост производственных мощностей заводов, фабрик, комбинатов, рудников и сельскохозяйственных организаций, введение 15-процентной надбавки за труд в засушливых районах, юридичес­кое закрепление статуса Приаралья как зоны экологического бедствия, введение льготных компенсаций для населения, строительство новых микрорайонов, дорожной инфраструктуры, аэропорта, драматического театра, больниц, школ и других социально значимых объектов. И всегда Еркин Ауельбеков находился среди людей, думал о них.

В 1989–1991 годах Еркин Ауельбеков избирался народным депутатом СССР, в 1991–1992 годы был советником Президента РК. В 1992-м вышел на пенсию и возглавил ассоциацию крестьянских хозяйств «Жанасу» Рузаевского района в Северо-Казахстанской области. Скончался 29 января 1999 года в Алматы, похоронен в родном ауле Жанасу.

Об этом, а также о малоизвестных страницах его жизни говорили участники республиканской научно-поз­навательной конференции «Еркін Әуелбеков: заманның заңғар тұлғасы». Открывая мероприятие, аким области Нурлыбек Налибаев отметил заслуги деятеля в социально-экономическом развитии Приаралья.

– Еркин Ауельбеков – выдающаяся личность, он внес колоссальный вклад в развитие региона, – прокомментировал аким области. – Благодаря своим незаурядным человеческим качествам, близости к народу, широким знаниям, честности и справедливости он навсегда остался в памяти жителей земли Сыра. Его соратники и современники помнят, что тогда по всем основным экономическим показателям – темпам развития промышленности, сельского хозяйства, строительства и другим – Приаралье было в числе отстающих регионов в республике. Еркин Ауельбеков провел глубокий анализ проб­лем, принял меры для их решения и вывел область на совершенно новый качественный уровень развития. Эти достижения и сильный характер сделали его любимым руководителем для жителей региона.

Свой трудовой путь Еркин Ауельбеков начал главным агрономом МТС в Северо-Казахстанской области, поднялся по карьерной лестнице до главы Министерства хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Казахской ССР. В разные годы возглавлял три региона страны – Кокчетавскую, Тургайскую и Кызыл-Ординскую области.

На конференции от имени жителей земли Сыра были оказаны почести сестре Еркина Ауельбекова – Куляш Нуржанкызы.

– Я самая младшая и единственная дочь в нашей семье из восьми детей, – поделилась она. – Самый старший

Еркин-ага для нас всегда был примером силы духа и ответственности. Выражаю искреннюю благодарность акиму облас­ти Нурлыбеку Налибаеву, сотрудникам музея и всем жителям Приаралья за то, что помнят и чтут память моего брата. Все, с кем приш­лось мне общаться, говорят одно: Еркин Ауельбеков был Человеком с большой буквы, истинным патриотом, который бескорыстно служил своему народу ради процветания казахстанской земли.

Воспоминаниями о нем поделились государственные и общественные деятели.

– Еркин Нуржанович обладал удивительной настойчивостью и талантом управленца, – отметил доктор политических наук Абдижалел Бакир. – Всегда в гуще событий, изучал ситуацию на местах, разъяснял свои решения открыто и честно. Работал эффективно. С его приходом практика писать жалобы наверх исчезла, так как он сам встречался с жителями и сразу же принимал меры для решения проблемных вопросов.

– Аналитический склад ума и дальновидность Еркина Ауельбекова сказались на развитии регионов и ряда отраслей экономики страны, – рассказал доктор исторических наук Тастанбек Сатбай. – Однако его опыт и потенциал не были востребованы руководством того времени в полной мере. История свидетельствует и о других непростых страницах той эпохи. К примеру, только благодаря активности жителей на его родной земле был установлен памятник. Среди меценатов были и кызылординцы.

Почтили память государственного деятеля и в областной специализированной школе-лицее-интернате № 4 им. Еркина Ауельбекова в пригородном поселке Тасбогет. К бюсту государственного деятеля были возложены цветы от имени акима области и общественности региона. На митинге теплыми воспоминаниями о нем поделились глава областного управления общественного развития Руслан Каюпов, общественные деятели, ветераны труда, близкие и родственники.

В областном историко-краеведчес­ком музее прошла выставка «Халық жадындағы қайраткер». В экспозицию вошли архивные документы и фотографии, отражающие биографию и значимость трудов Еркина Ауельбекова.

– Сохранено множество уникальных архивных снимков и документов, каждый из которых – страница жизни Еркина Ауельбекова, – подчеркнул директор музея Сапар Козейбаев. – Жители Приаралья вспоминают его с гордостью. Он возродил экономику, улучшил производственную, транс­портную, инженерную, социальную, коммунальную, культурную и спортивную инфраструктуру области.