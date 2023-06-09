В Северо-Казахстанской области почтили память Георгия Тверитина, автора лучшего поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»

Георгий Тверитин учился в Ишимском духовном училище и Тобольской семинарии. В 1911 году поступил в Бехтеревский мединститут, а затем – в Петербургский университет. Каждое лето он приезжал домой – в родную Вознесенку. Именно здесь в 1913 году во время каникул он и начал работать над поэтическим переводом жемчужины казахского фольклора – поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу».

Напомним, что эта лиро-эпическая поэма веками передавалась казахскими акынами из уст в уста, а записана была лишь в середине XIX века. Существовало около 20 вариантов поэмы, в письменном виде наиболее распространены версии, записанные собирателями фольклора Саблуковым (1831 год), Дербисалиным (1834 год), Фроловым (1841 год), Шоканом Уалихановым (1856 год).

Старинная легенда о трагической любви Козы-Корпеша и Баян-Сулу рассказывает о том, что друзья с детства – Сарыбай и Карабай – поклялись поженить своих детей и обручили их еще до появления на свет. Не дождавшись рождения сына, умирает на охоте Сарыбай. Связанные узами брачного договора Козы и Баян, наконец, встретились и полюбили друг друга.

Между тем Карабай меняет свои жизненные планы. Он обещает отдать дочь за Кодара, который однажды спас его отары от джута. И Кодар становится на пути влюбленных. В этом треугольнике первым сложил голову Козы. Чтобы отомстить убийце, безутешная Баян прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот выроет для нее глубокий колодец. Кодар принимается за работу, спус­каясь все глубже в яму и держась за длинные косы Баян. Неожиданно девушка отрезает косы, Кодар падает на дно колодца и умирает. Козы отомщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом.

«Любимая повесть, которую знает вся степь от Оренбурга до Зайсана, – верх казахской эпики», – так оценил поэму Григорий Потанин, исследователь Цент­ральной Азии и Сибири.

Известно, что поэма заинтересовала также Александра Пушкина во время его приезда в Оренбург, когда он собирал материал для «Истории Пугачевского бунта» и повести «Капитанская дочка». Впоследствии в его архиве обнаружили эту поэму, записанную на пяти листах. Краевед из Уральска Николай Чесноков утверждает, что пушкинский вариант поэмы записал яицкий казак, владевший казахским языком. Есть также предположение, что на основе «Козы-Корпеш – Баян-Сулу» Александр Пушкин намеревался написать собственную поэму.

Автору этих строк довелось побывать на месте гибели эпических героев – в Аягозском районе, близ станции Тансык, где на высоком правом берегу реки Аягоз высится мазар Баян-Сулу и Козы-Корпеша.

Этот мазар сложен из сланцевых плит. Высота склепа около 14 м. Вход в него низкий. Камни связаны между собой лишь глиняным раствором.

К легендарному мазару теперь можно проехать по новой дороге и новому мосту. Появилось электрическое освещение, древний памятник отныне доступен в любое время года. Со всех сторон света – с юга и севера, востока и запада – к мазару стекаются десятки проселочных дорог. А он здесь точно центр Вселенной. Как ось мира. Колыбель жизни.

И сюда, к памятнику вечной любви, идут и едут со всех концов степи сотни людей. Мужчины и женщины, молодые и старые. Все, кто любил и любит. Касаются щеками стен, гладят руками теплые камни.

Аулы в этих мес­тах носят имена сестер Баян-Сулу, а детей часто называют Баян-Сулу и Козы-Корпеш. Есть колодец, выкопанный Кодаром. Вам покажут место, где Кодар подкараулил и убил соперника.

Да, существует много вариантов поэмы, но первый стихотворный перевод эпоса на русский язык сделал уроженец Северо-Казахстанской области Георгий Тверитин.

– Мой двоюродный дедушка Георгий Тверитин, – рассказывала на встрече гостья из Московской области Варвара Голубицкая, – увлекся казахским языком в детстве, когда в семье появились два казахских мальчика-сироты, которых взял к себе на воспитание отец Георгия. С ранних лет Георгий увлекся казахскими легендами и преданиями. Он в совершенстве владел казахским языком, знал казахский быт, традиции, глубоко проник в лирический мир героев поэмы и мастерски изложил содержание знаменитого эпоса на русском языке.

На написание двух вариантов перевода Георгий Тверитин потратил четыре года. Тверитинский перевод имел большой успех. Впервые поэма была издана Наркомпросом Казахской АССР в 1927 году, увы, но уже после смерти Тверитина. Он умер в 1922 году из-за туберкулеза. За три года до этого Тверитин добровольцем вступил в Красную армию. Пос­ле гражданской войны жил в Петрограде.

В 1926 году министр просвещения Казахской ССР Смагул Садвокасов инициировал издание рукописи Георгия Тверитина. Он же написал преди­словие к его переводу:

– «Козы-Корпеш», – указы­вает Смагул Садвокасов, – является первой попыткой ознакомить европейцев с образцами казахской народной литературы… Георгий Тверитин довольно удачно справился со своей задачей. Его работа не лишена также некоторой модернизации. Отдельные сравнения, вроде «сад Аллаха», «прекрасны, как жены Пророка» и т. п. в казахском оригинале совершенно отсутствуют. Но зато автор вполне уместно использовал свое прекрасное знание казахского кочевого быта. Картины аса, описание юрты, домашнего быта и другие добавлены Тверитиным от себя. От этих добавлений легенда нисколько не пострадала. Наоборот, она сделалась более полной и интересной особенно для неказахского читателя.

Тверитинский перевод поэ­мы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» издания 1941 года хранится в Северо-Казах­станском областном историко-краеведческом музее. Вниманию участников заседания за «круглым столом» были представлены также договор о приобретении правительством Казахской АССР рукописи перевода поэмы, личные письма Георгия Тверитина, метрические книги регистрации 1904 года и другие уникальные документы.

Потомки дореволюционного настоя­теля Вознесенской церкви протоиерея Николая Тверитина – Варвара Голубицкая и протоиерей Алексий Кондратюк навестили могилы предков в селе Вознесенском Кызылжарского района. У могилы матери протоиерея Фелицитаты Михайловны состоялась заупокойная панихида.

Осталось напомнить, что на основе легендарной поэмы Габит Мусрепов написал пьесу, по его сценарию был снят фильм «Поэма о любви». В 1992 году известный казахский режиссер и актер Асанали Ашимов снял кинофильм «Козы-Корпеш и Баян-Сулу».

В 2011 году в Казахстане в качестве альтернативы Дню святого Валентина был предложен свой праздник влюб­ленных – 15 апреля, который посвятили казахским Ромео и Джульетте – Козы-Корпешу и Баян-Сулу…