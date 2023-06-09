В Северо-Казахстанской области почтили память Георгия Тверитина, автора лучшего поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»
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Андрей Кратенко
Георгий Николаевич Тверитин родился в 1889 году в Щучинске в семье священника. Позже семья переехала в станицу Вознесенскую близ Петропавловска. Эти и другие подробности сообщила во время встречи, посвященной памяти переводчика, директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова. На встречу приехали потомки Георгия Тверитина – Варвара Голубицкая (Московская область) и клирик Липецкой епархии протоиерей Алексий Кондратюк.