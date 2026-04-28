В Шри-Ланке задержали 22 монаха с наркотиками свыше центнера

Группу из 22 монахов задержали в аэропорту Шри-Ланки по подозрению в транспортировке наркотиков. Наркотики были спрятаны в сумках с учебными принадлежностями и различными продуктами питания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Сотрудники аэропорта и Бюро по борьбе с наркотиками выявили подозреваемых по прибытии из Бангкока 25 апреля около 22:10 рейсом FD-140 авиакомпании Thai AirAsia», - говорится в материале газеты Daily Mirror.

При обыске сотрудники полиции обнаружили, что монахи спрятали в багаже более 110 кг наркотиков на основе каннабиса. Наркотики были спрятаны в сумках с учебными принадлежностями и различными продуктами питания, сообщают авторы материала.

По данным местных правоохранителей, у каждого из 22 задержанных в личном багаже было обнаружено более 5 кг наркотических веществ.

Бюро по борьбе с наркотиками Шри-Ланки проводит дальнейшее расследование для установления происхождения наркотиков и возможных связей с международной сетью наркоторговли.