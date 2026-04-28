В Шри-Ланке задержали 22 монаха с наркотиками свыше центнера

В мире,Криминал
Айман Аманжолова
корреспондент

При обыске сотрудники полиции обнаружили, что монахи спрятали в багаже наркотики на основе каннабиса

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Группу из 22 монахов задержали в аэропорту Шри-Ланки по подозрению в транспортировке наркотиков. Наркотики были спрятаны в сумках с учебными принадлежностями и различными продуктами питания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Сотрудники аэропорта и Бюро по борьбе с наркотиками выявили подозреваемых по прибытии из Бангкока 25 апреля около 22:10 рейсом FD-140 авиакомпании Thai AirAsia», - говорится в материале газеты Daily Mirror.

При обыске сотрудники полиции обнаружили, что монахи спрятали в багаже более 110 кг наркотиков на основе каннабиса. Наркотики были спрятаны в сумках с учебными принадлежностями и различными продуктами питания, сообщают авторы материала.

По данным местных правоохранителей, у каждого из 22 задержанных в личном багаже было обнаружено более 5 кг наркотических веществ.

Бюро по борьбе с наркотиками Шри-Ланки проводит дальнейшее расследование для установления происхождения наркотиков и возможных связей с международной сетью наркоторговли.

 

#наркотики #каннабис #монах

Дневник Азиады
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Объединять эпохи и культуры
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Человек, опередивший время
22 медали – в копилке страны
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
От политических деклараций – к конкретным действиям
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Два поезда столкнулись в Индонезии
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Иране интернета нет почти два месяца
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом турис…

