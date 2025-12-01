В Шымкенте полицейский беспилотник застал закладчика за работой
С воздуха патрульная камера зафиксировала момент, когда подозреваемый пытался спрятать очередной пакет
В Шымкенте участковые инспекторы во время рейдовых мероприятий с применением беспилотного летательного аппарата обнаружили мужчину, который занимался раскладкой наркотических свёртков по тайникам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города
С воздуха патрульная камера зафиксировала момент, когда подозреваемый пытался спрятать очередной пакет. Мужчина был незамедлительно задержан.
Полицейские отмечают, что современные технологии помогают быстрее выявлять и пресекать правонарушения. Работа по пресечению незаконного оборота наркотиков продолжается в усиленном режиме.