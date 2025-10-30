Полученные от вкладчиков денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расследование проведено Департаментом АФМ по городу Шымкент.

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков.

Полученные от них денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир.

Приговором суда 9 лиц признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.

Кроме того судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, 2 квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий.

Приговор не вступил в законную силу.