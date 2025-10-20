Об этом на пресс-конференции в рамках визита в Синьцзян делегациижурналистов из Казахстана проинформировал член партийного комитета и заместитель начальника канцелярии по внешним связям Народного правительства СУАР Сяо Евэнь, передает корреспондент Kazpravda.kz

В частности, он отметил, что среди популярных изданий газеты, журналы, издаваемые на уйгурском, казахском, кыргызском языках.

«В Синьцзян-Уйгурском автономном районе выходит более 100 газет и 200 журналов, - уточнил он. – Из них 52 газеты и 120 журналов печатаются на языке нацменьшинств».

Взять, к примеру, «Синьцзян жибао». Это главная газета Синьцзян-Уйгурского автономного района. Сейчас она стала холдингом, объединяющим под своим началом газету, журналы и сайт, а также центр международных коммуникаций. По словам заместителя начальника редакционного отдела сайта газеты Цзе Вэньцзиня, на сайте они дают официальные новости на пяти языках - китайском, английском, русском, арабском, турецком. Кроме того, есть странички на языках нацменьшинств, в том числе на казахском.

«Общее количество посетителей сайта ежедневно составляет 10 миллионов человек, а количество IP- адресов, с которых заходят к нам пользователи – не меньше 400», - подчеркнул он, добавив, что в рейтинге влиятельности сайтов, они занимают первое место во всех регионах Китая, которые расположены всеверо-западной части страны.

За два последних года на сайте опубликовано 562 статьи, связанных с Казахстаном. Есть даже рубрика, под которой размещены статьи – интервью с иностранцами, казахами в том числе, о жизни в СУАР. По словам Цзе Вэньцзиня, у них уже были успешные публикации, которые позже другие китайские СМИ разобрали на цитаты.

«Наши интервьюеры рассказывают о своем видении совместного решения вопросов экологии, здравоохранения, международной торговли», - сообщает Цзе Вэньцзинь.

Опытом взаимодействия с казахстанской аудиторией поделилась также директор центра международного вещания Синьцзянской телерадиовещательной корпорации Чжао Сяоли. Она рассказала о том, что их компания образована в 1949 году. В телерадиокомплексе работает свыше 1800 сотрудников. А выпускаемые программы ведут на 5 языках.

Сотрудничество с Казахстаном у них началось с 2004 года. Тогда была договоренность с одной из компаний города Алматы о том, что они через свой портал будут показывать их программы, переводя на казахский язык.

«С 2018 года по 21-й работали с «Хабаром» и Алматинском телевидением. Мы переводили китайские сериалы и документальные фильмы на казахский язык, чтобы они их потом показывали на своих платформах. В данный момент также идут переговоры с двумя казахстанскими СМИ», - уточнила Чжао Сяоли.

Одним из важных перспективных совместных проектов она назвала предстоящий Гала концерт в следующем году. Он будет посвящен празднованию китайского нового года. По словам директора центра, на это мероприятие они планируют пригласить ряд артистов из стран Центральной Азии. Также она напомнила, что в конце лета этого года в Синьцзян были приглашены журналисты из 12 стран. Обзорная поездка по региону была приурочена к 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.