405 международных наблюдателей дополнительно аккредитовал Центризбирком

Особый интерес международного сообщества вызывают проводимые в Казахстане первые исторические выборы в Курултай. В нашу страну прибывают сотни международных наблюдателей из стран Европы, Азии и пространства СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сегодня Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 405 международных наблюдателей, которые представляют 7 иностранных государств и 9 международных организаций. Об этом в ходе заседания рассказал заместитель председателя Центризбиркома Мухтар Ерман.

«В Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 405 наблюдателей от 7 иностранных государств и 9 международных организаций. В том числе 75 наблюдателей от Миссии СНГ, 23 кандидатуры от МПА СНГ, 208 наблюдателей от Миссии БДИПЧ ОБСЕ, 23 наблюдателя от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 10 кандидатур от Миссии Организации тюркских государств, 22 человека от Миссии Парламентской Ассамблеи тюркских государств, 11 кандидатур от Миссии ШОС, 9 наблюдателей от СВМДА, 7 человек от Исламской организации по продовольственной безопасности, а также 17 кандидатур от Литвы, Турции, Грузии, Северной Македонии, Эстонии, Нидерландов и Таджикистана», - отметил Мухтар Ерман.

В ЦИК отметили, что аккредитация международных наблюдателей еще продолжается и по мере поступления предложений данные по наблюдателям будут обновляться.

Таким образом, на сегодняшний день на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией аккредитованы 656 наблюдателей.