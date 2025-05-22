Сайт по продаже золотых карт для получения ВНЖ запустят в течение недели

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Администрация президента США Дональда Трампа в ближайшую неделю запустит интернет-сайт по продаже «золотых карт» за пять миллионов долларов, дающих своим владельцам постоянные виды на жительство в стране, заявил глава американского минторга Говард Латник, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, который будет называться trumpcard.gov», - сказал он на мероприятии Axios в Вашингтоне, комментируя предстоящий запуск властями США сайта для приобретения «золотых карт».

Как объяснил чиновник, изначально онлайн-ресурс будет давать возможность всем желающим зарегистрироваться, подтвердив свой интерес к покупке одной из таких карт.

Латник добавил, что продажа «золотых карт» поможет правительству США привлекать средства для оплаты растущих обязательств по государственному долгу.

«По сути, каждый, кого я встречаю, кто не является американцем, проявляет интерес к покупке этой карты, если у него есть финансовая возможность», - отметил министр.

Трамп сообщил ранее о запуске соответствующей программы, а в начале апреля показал «золотую карту», которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить ВНЖ в стране за 5 миллионов долларов.

В апреле был представлен дизайн «золотой карты» для гражданства в США.