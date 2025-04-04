Дизайн «золотой карты» для гражданства презентовали в США

США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Карта выполнена в золотом цвете и украшена портретом Трампа

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты», которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство, заплатив за него $5 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Трамп также назвал срок выпуска таких карт — они станут доступны для покупки уже менее чем через две недели.

Во второй половине января Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. По его словам, США — «единственная страна в мире», где действовали правила с получением гражданства по праву рождения.

Затем этот указ Трампа оспорили 22 штата, возглавляемые демократами.  

 

#США #Трамп #гражданство #золотая виза

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