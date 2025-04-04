Дизайн «золотой карты» для гражданства презентовали в США
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Карта выполнена в золотом цвете и украшена портретом Трампа
Президент США Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты», которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство, заплатив за него $5 млн, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру
Трамп также назвал срок выпуска таких карт — они станут доступны для покупки уже менее чем через две недели.
Во второй половине января Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. По его словам, США — «единственная страна в мире», где действовали правила с получением гражданства по праву рождения.
Затем этот указ Трампа оспорили 22 штата, возглавляемые демократами.