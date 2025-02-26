В США начнутся продажи «золотых» ВНЖ за $5 млн

США
37
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Продажи стартуют через две недели

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Вид на жительство будет предоставляться тем иностранцам, которые сделают крупные вложения в американскую экономику, заявил президент Трамп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК  

«Золотые карты» будут «продаваться» иностранцам, сделавшим крупные инвестиции в американскую экономику», - сообщил Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Цену установят на уровне $5 млн, продажи начнутся через две недели.

«Мы будем продавать «золотую карту». Есть «зеленая карта», а это — «золотая карта». Цена на эту карту будет установлена нами на уровне порядка $5 млн», — сказал республиканец.

Трамп выразил уверенность, что «богачи» будут въезжать в США, приобретая такую карту. Он добавил, что речь идет о пути к американскому гражданству.

К примеру, ВНЖ Сингапура получить можно, но очень сложно. Одним из условий является вложение инвестиций в размере 1 875 000 долларов США в экономику страны.

В начале января Испания отменила выдачу «золотых виз». Данный вид на жительство иностранцы получали в обмен на инвестиции, в частности, покупку дорогой недвижимости. 

#США #Трамп #ВНЖ #Green Card #золотая карта

Популярное

Все
«Отпан»: открытый урок для педагогов
Управленцы нового формата
Эстафета поколений
Шаг к энергонезависимости
Топливо, энергия и карбонизация
В ожидании рекордного подъема воды
Тестируют установки, выкупают дома
Обязанность государства и ответственность граждан
Формализм недопустим
Основа научного прогресса
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Представлены отечественные разработки
Гарант согласия и стабильности
Обсуждены перспективные проекты
Инструменты повышения эффективности госаппарата
Жительница Конаева обустроила в своей квартире реабилитационный центр
Шагает «цифра» по полям
Научить учиться
Главное – не сдаваться
Помогли оформить документы
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Разрабатывается проект генплана Туркестана
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Бывший дом Элвиса Пресли в Калифорнии продают за $24 млн
В США воры грабили поезда с кроссовками Nike
Сотрудники ФБР, Пентагона и Госдепа не будут отчитываться п…
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]