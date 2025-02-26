В США начнутся продажи «золотых» ВНЖ за $5 млн

Продажи стартуют через две недели

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Вид на жительство будет предоставляться тем иностранцам, которые сделают крупные вложения в американскую экономику, заявил президент Трамп, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Золотые карты» будут «продаваться» иностранцам, сделавшим крупные инвестиции в американскую экономику», - сообщил Трамп журналистам в Белом доме. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Цену установят на уровне $5 млн, продажи начнутся через две недели.

«Мы будем продавать «золотую карту». Есть «зеленая карта», а это — «золотая карта». Цена на эту карту будет установлена нами на уровне порядка $5 млн», — сказал республиканец.

Трамп выразил уверенность, что «богачи» будут въезжать в США, приобретая такую карту. Он добавил, что речь идет о пути к американскому гражданству.

К примеру, ВНЖ Сингапура получить можно, но очень сложно. Одним из условий является вложение инвестиций в размере 1 875 000 долларов США в экономику страны.

В начале января Испания отменила выдачу «золотых виз». Данный вид на жительство иностранцы получали в обмен на инвестиции, в частности, покупку дорогой недвижимости.