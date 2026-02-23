В США назвали количество женщин-миллиардеров

США
3
Айман Аманжолова
корреспондент

В число богатейших дам входят, в том числе, певица Тейлор Свифт, президент компании In-N-Out Burger Линси Снайдер, а также правнучка предпринимателя в области сельского хозяйства Уильяма Уоллеса Каргилла - Полин Кейнат

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время в США насчитывается 154 женщины, чье состояние превышает 1 млрд долларов. Некоторые из них унаследовали эти деньги, но большее число из них заработали сами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

The Wall Street Journal отмечает, что некоторым женщинам от рождения достались огромные состояния, но каждая из них оставила заметный след в истории. Они руководят компаниями, занимаются благотворительностью и пришли в отрасли, в которых раньше им было мало места. Другие создавали свое богатство с нуля, превращая идеи во влиятельные бренды.

Средний размер чистого капитала этих женщин примерно такой же, как и у мужчин: чуть более 2 млрд долларов, согласно данным аналитической компании Altrata. Хотя их гораздо меньше, чем миллиардеров-мужчин, число которых насчитывает 981.

Бесспорным лидером среди женщин-миллиардеров является Элис Уолтон - единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Ее состояние оценивают в 101 млрд долларов. Она заботится о том, чтобы искусство было доступно широкой публике.

Джулия Кох также входит в список самых богатых женщин Америки. Она унаследовала средства после смерти своего мужа, Дэвида Коха, совладельца Koch Industries. В настоящее время она контролирует значительную долю в конгломерате по переработке нефти, производстве химикатов и потребительских товаров с состоянием в 74 млрд долларов.

Жаклин Марс со средствами в 45 млрд долларов владеет примерно третью акций Mars Inc., крупнейшего в мире производителя сладостей и кормов для домашних животных.

#США #миллиардер #женщина

