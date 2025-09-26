Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне, следует из трансляции из Овального кабинета, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мера стала действовать в округе Колумбия, который не считается штатом. Территорией столицы официально управляет конгресс.

По данным американского НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни граждан в США впоследствии получили оправдание.

Всего высшая мера наказания легальна в 27 штатах, в шести из них действует мораторий.

