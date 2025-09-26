Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт встречи
Около 800 военных высшего ранга со всего мира срочно созвали в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
По информации газеты The Washington Post, министр обороны США Пит Хегсет распорядился о проведении встречи сотен генералов и адмиралов. Военные должны собраться на следующей неделе на базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Причины проведения совещания не раскрываются.
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт встречи. Созыв высокопоставленных офицеров последовал после заявленных масштабных изменений в Пентагоне. Так, глава ведомства планирует сократить число генералов на 20% и уволить без причины других старших руководителей.
Ранее в США Министерство обороны переименовали в «Министерство войны».