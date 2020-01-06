В США появился робот-почтальон

В США начались продажи робота по имени Digit, предназначенного для доставки посылок, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Theverge.com.
Digit - стартап американской компании Agility Robotics. Антропоморфный робот создан по размерам среднестатистического взрослого человека. Робот в первую очередь предназначен для работы в логистике, на складах и производствах. В компании-разработчике сообщили, что робот будет продаваться для целей, исключающих использование какого-либо оружия.
"Доставщик" ориентируется в пространстве при помощи различных датчиков и технологии, а также метода определения расстояния при помощи света. Максимальная грузоподъемность почтальона составляет 18 килограммов.
В демонстрационном ролике показано, как Digit второй версии самостоятельно берет коробку, через офис его проводит живой сопровождающий. Точная стоимость робота не сообщается, но производитель обозначил цифру в пределах "шестизначного минимума". Первые две модели приобрела компания Ford, которая займется изучением доставки грузов.