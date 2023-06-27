В США вынесли вердикт по последнему бою Жумагулова в UFC

Фото: instagram/zhumagulov_zhalgas

Американский журналист Стив Дункан прокомментировал Vesti.kz сенсационное поражение казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-9) в бою с Джошуа Ваном (8-1) из США. В ходе беседы он назвал главную причину такого исхода, сообщает Kazpravda.kz.

Их противостояние прошло на турнире UFC Fight Night в Джексонвилле (Флорида, США) и завершилось победой американца раздельным решением судей.

Это был последний его поединок по контракту с американским промоушеном.

Казахстанец должен был подраться с бразильцем Фелипе Буньесом, но соперник снялся с боя из-за травмы. Всего у него отменилось 4 боя за два месяца.

"Жумагулов хорошо провел первый раунд. Однако нанести урон сопернику ему не удалось. Во втором раунде он едва не был остановлен, а в третьем ему не хватило сил дожать более молодого оппонента. Объективное поражение, в котором нельзя обвинять судей. Теперь точно можно сказать, что казахстанец завершает свое выступление в UFC", - отметил Дункан.

Напомним, что Жумагулов должен был встретиться с другим бразильцем Рафаэлем Эстевамой, но у того возникли проблемы с весогонкой, в результате чего поединок, запланированный на 6 мая в Ньюарке (Нью-Джерси, США), был отменен.

При этом изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

Жумагулов провел в UFC 7 боев, в которых одержал одну победу и потерпел 6 поражений.

Отметим, в июле 2020 года Жалгас стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC.