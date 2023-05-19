Жалгас Жумагулов получил нового соперника

У Жалгаса остался один поединок по контракту с американским промоушеном.

Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) узнал имя следующего соперника и дату боя в UFC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщается, им станет бразилец Фелипе Буньес.

Поединок намечен на 17 июня.

Буньесу 33 года, выступал в LFA, рекорд 13-6. Также он дрался в АСА, где у него одна победа и три поражения.

Напомним, что Жумагулов должен был встретиться с другим бразильцем Рафаэлем Эстевамой, но у того возникли проблемы с весогонкой, в результате чего поединок, запланированный на 6 мая в Ньюарке (Нью-Джерси, США), был отменен.

При этом изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

На данный момент Жумагулов провел в UFC шесть боев, в которых одержал одну победу и потерпел пять поражений.

У Жалгаса остался один поединок по контракту с американским промоушеном.