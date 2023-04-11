Жалгас Жумагулов проведет следующий бой против Рафаэля Эстевама

26-летний бразилец провёл в ММА 11 поединков и все их выиграл.

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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-8) узнал имя нового соперника на бой в UFC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Им стал 26-летний бразилец Рафаэль Эстевам, для которого этот бой будет дебютным под эгидой промоушена. Всего же в ММА он провел 11 поединков и все их выиграл.

Свой следующий бой Жумагулов проведет 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси).

Он должен был драться с американцем Натаном Манессом (14-3), но тот получил травму.