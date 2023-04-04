Сорвался бой Жалгаса Жумагулова и Нэйта Мэннеса в UFC

Поединок против Мэннеса должен был стать последним по контракту с американским промоушеном.

Фото ©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Американский боец Нэйт Мэннес сделал заявление о том, что его поединок в UFC против Жалгаса Жумагулова сорвался по причине травмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Их поединок должен был пройти 6 мая на турнире UFC 288.

"Я получил травму на тренировке вчера вечером. Я выбыл из боя 6 мая. Специалист рекомендует хирургическое вмешательство. Сейчас я готовлюсь к повторной консультации со специалистами UFC. В этом лагере я изучил много новых приемов, которые мне не терпится показать в следующем бою. У меня лучшие тренеры и партнеры по тренировкам, и я действительно чувствовал, что готов показать шоу. Я ненавижу, что эта возможность ускользнула от меня. Сейчас я сосредоточен на реабилитации и подготовке к открытию следующей двери. Мы вернемся. Бог добр", - написал он в Instagram.

Отметим, что казахстанец в шести боях UFC одержал одну победу и потерпел пять поражений. В начале года он вошел в топ-10 бойцов UFC.

Поединок против Мэннеса должен был стать последним по контракту с американским промоушеном.