Как отмечается на сайте управления внутренней политики акимата области, проект ТОО «Буденное-СК» стал частью стратегического плана по развитию в регионе молочного производства. Строительство фермы, начавшееся в мае 2023 года и завершившееся в августе 2025-го, потребовало инвестиций в размере 10 млрд тенге. К сегодняшнему дню здесь сформирована кормовая база, подобран персонал, установлено современное оборудование.

– Первая партия коров прибыла, до апреля ожидаем поступление еще 660 голов, так что к лету поголовье породных «новичков» достигнет тысячи. Отел начнется в марте, и каж­дая корова будет давать до 40 литров молока в день. Это порода мирового уровня, рекорды в молочном производстве ставятся именно голштинами, – пояснил руководитель молочно-товарного комплекса Олег Колодько.

Поставка животных из Германии оказалась непростой логис­тической операцией: сначала коровы прибыли в Бельгию, оттуда – в Караганду, где их встретили и доставили в Северо-Казахстанскую область. По словам менеджера по экспорту GMBX Masterrind Юлии Вейбер, «эта порода – настоящая молочная машина. Казахстан давно стал нашим постоянным партнером, и мы готовы поддерживать дальнейшие поставки».

Проект решает сразу несколько задач: создание рабочих мест, развитие сельской экономики, обеспечение сырьем местных переработчиков. На МТФ уже занято 25 сотрудников, к середине года планируется набор еще 75.

– Земельный фонд фермы превышает 20 тысяч гектаров, заготовлены корма, техника обновляется, идет монтаж современного оборудования, – отмечает замес­титель директора ТОО «Буденное-СК» Макзум Дюселеков.

Развитие молочной отрасли в регионе поддерживается сис­темными мерами. В рамках прог­раммы «Тиражирование опыта Северо-Казахстанской области» в 2023–2024 годах на развитие АПК было направлено 23 млрд тенге. Это позволило осуществить 23 инвестицион­ных проекта с поголовьем в 14 тыс. голов и годовой продуктивностью 73 тыс. тонн молока.

Современные комплексы, в том числе новые фермы вместимос­тью от 600 голов, обеспечивают устойчивость производства молока и внед­рение инноваций. Сегодня в Северо-Казахстанской области функционируют более 118 агроформирований, включая 50 современных молочных комплексов.

– В районе имени Габита Мус­репова действуют шесть МТФ, из которых четыре – современные, – сообщил на брифинге аким райо­на Руслан Анбаев. – Завершено строительство фермы ТОО «Буденное-СК». Параллельно ведется расширение МТФ ТОО «Нежинка-Ерке» и фермерского хозяйства «Колос». Орошением кормовых и зерновых культур занимаются в ТОО «Астык Привольный», ТОО «АЗКО» и ТОО «ES Global Agro».

Системное развитие молочного животноводства в области позволяет не только укреплять местную молочно-сырьевую базу, но и создавать новые рабочие места, внедрять передовые технологии, обеспечивающие лидерские позиции региона на отечественном молочном рынке.