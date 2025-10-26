В столице представили шедевры прикладного искусства Китая

Культура
34
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном музее РК развернулось масштабное культурное событие, перекинувшее мост через века и границы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Международная выставка «Шедевры древнего китайского прикладного искусства» открыла для жителей и гостей Астаны сокровищницу древней китайской культуры, подчеркивая историческую и духовную общность народов, связанных Великим Шелковым путем.

Выставка, приуроченная к Году туризма Китая в Казахстане, является результатом тесного сотрудничества между двумя странами и демонстрирует более 60 уникальных культурных реликвий, доставленных из фондов старейшего в Китае Тяньцзиньского музея. Эти экспонаты — бесценные свидетельства мастерства и изобретательности китайских ремесленников, самым древним изделиям которых более трех тысяч лет.

Сердце экспозиции составляют предметы, раскрывающие талант и художественное видение китайских мастеров прошлого. Посетители могут погрузиться в мир тончайшей резьбы по камню.

Особое внимание приковывает уникальная фигурка поэта Ли Бэя (Ли Бо), искусно выточенная из красно-белого агата. Этот поэт династии Тан, известный своим безграничным воображением и эпатирующей манерой поведения, сознательно ставил свободу личности выше придворных интриг и конфуцианского ритуала, любил вино и стихи.

Экспонат не только демонстрирует высочайшую технику камнерезного искусства, но и ярко передает образ романтического и свободолюбивого   представителя китайской литературы.

Не менее интересны искусные изделия из бамбука. К примеру, множество посетителей столпились у резного конуса для благовоний с орнаментом в виде листьев капусты. На обоих концах этой бамбуковой трубки вырезаны иероглифы «Долголетие» через которые должен распространяться аромат. Выбор овоща мастером для создание столь яркого произведения   был явно неслучаен. В китайской культуре капуста символизирует чистоту и невинность. В то же время листья капусты стали синонимом богатства, процветания и постоянного притока материальных благ ее владельцу.

Не меньшим философским смыслом «наполнена» и покрытая лаком резная чашка с орнаментом в виде лотоса. 

Весьма интересны также выполненные из нефрита резные миниатюры гор и пещер. Очень изящно сделан нефритовый жезл «Руи» - символический оберег, олицетворяющий благополучие, исполнение желаний и удачу. Он украшен прекрасными стихами императора династии Цин и является подлинным придворным артефактом.   

Наряду с нефритовыми и скульптурными шедеврами, представлены изящные образцы фарфоровых изделий, чьи секреты производства веками ценились на вес золота по всему миру.

Особое место занимают шедевры традиционной вышивки, представляющие собой не просто текстиль, а сложное повествование, выполненное иглой и шелковой нитью. К примеру, на нынешней выставке много внимания уделено гобеленам на тему подготовки к новогодним праздникам. 

Важной частью выставки являются уникальные китайские письменные принадлежности — инструменты, напрямую связанные с традициями каллиграфии и живописи. Эти предметы, которые часто сами по себе являются произведениями искусства, ярко отражают богатство духовного наследия и эстетические идеалы одной из древнейших цивилизаций мира.

Все эти реликвии, включая изделия из дерева и фарфора, доставлены из Тяньцзиньского музея, чьи фонды являются хранилищем исторической памяти человечества.

Как отмечают организаторы, эта выставка стала логичным продолжением успешных культурных мероприятий: ранее в Казахстане уже с успехом прошла экспозиция, посвященная шедеврам китайской шелкографии. Постоянный обмен коллекциями — своего рода культурное эхо, отражающее многовековое взаимодействие двух великих культур – тюркской и китайской  на пространстве Евразии.

 

#Китай #выставка #Нацмузей #искусство

Популярное

Все
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Штормовое предупреждение на территории Казахстана: прогноз погоды на сегодня
Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Днем Республики
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Как рост цен на драгоценные металлы усиливает экономики ЦА
В Жамбылской области открыли уникальный центр четырех направлений
В столице представили шедевры прикладного искусства Китая
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
В Китае тестируют самый высокоскоростной поезд в мире
Президент назначил нового посла Казахстана в США
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области
Победителей республиканского айтыса наградили в Астане
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Стали известны победители республиканского конкурса «Елім д…
Аида Балаева поздравила работников библиотечной сферы с про…
И тысячи прикосновений к душе
Прониклись духом Эллады

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]