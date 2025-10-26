В Национальном музее РК развернулось масштабное культурное событие, перекинувшее мост через века и границы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Международная выставка «Шедевры древнего китайского прикладного искусства» открыла для жителей и гостей Астаны сокровищницу древней китайской культуры, подчеркивая историческую и духовную общность народов, связанных Великим Шелковым путем.

Выставка, приуроченная к Году туризма Китая в Казахстане, является результатом тесного сотрудничества между двумя странами и демонстрирует более 60 уникальных культурных реликвий, доставленных из фондов старейшего в Китае Тяньцзиньского музея. Эти экспонаты — бесценные свидетельства мастерства и изобретательности китайских ремесленников, самым древним изделиям которых более трех тысяч лет.

Сердце экспозиции составляют предметы, раскрывающие талант и художественное видение китайских мастеров прошлого. Посетители могут погрузиться в мир тончайшей резьбы по камню.

Особое внимание приковывает уникальная фигурка поэта Ли Бэя (Ли Бо), искусно выточенная из красно-белого агата. Этот поэт династии Тан, известный своим безграничным воображением и эпатирующей манерой поведения, сознательно ставил свободу личности выше придворных интриг и конфуцианского ритуала, любил вино и стихи.

Экспонат не только демонстрирует высочайшую технику камнерезного искусства, но и ярко передает образ романтического и свободолюбивого представителя китайской литературы.

Не менее интересны искусные изделия из бамбука. К примеру, множество посетителей столпились у резного конуса для благовоний с орнаментом в виде листьев капусты. На обоих концах этой бамбуковой трубки вырезаны иероглифы «Долголетие» через которые должен распространяться аромат. Выбор овоща мастером для создание столь яркого произведения был явно неслучаен. В китайской культуре капуста символизирует чистоту и невинность. В то же время листья капусты стали синонимом богатства, процветания и постоянного притока материальных благ ее владельцу.

Не меньшим философским смыслом «наполнена» и покрытая лаком резная чашка с орнаментом в виде лотоса.

Весьма интересны также выполненные из нефрита резные миниатюры гор и пещер. Очень изящно сделан нефритовый жезл «Руи» - символический оберег, олицетворяющий благополучие, исполнение желаний и удачу. Он украшен прекрасными стихами императора династии Цин и является подлинным придворным артефактом.

Наряду с нефритовыми и скульптурными шедеврами, представлены изящные образцы фарфоровых изделий, чьи секреты производства веками ценились на вес золота по всему миру.

Особое место занимают шедевры традиционной вышивки, представляющие собой не просто текстиль, а сложное повествование, выполненное иглой и шелковой нитью. К примеру, на нынешней выставке много внимания уделено гобеленам на тему подготовки к новогодним праздникам.

Важной частью выставки являются уникальные китайские письменные принадлежности — инструменты, напрямую связанные с традициями каллиграфии и живописи. Эти предметы, которые часто сами по себе являются произведениями искусства, ярко отражают богатство духовного наследия и эстетические идеалы одной из древнейших цивилизаций мира.

Все эти реликвии, включая изделия из дерева и фарфора, доставлены из Тяньцзиньского музея, чьи фонды являются хранилищем исторической памяти человечества.

Как отмечают организаторы, эта выставка стала логичным продолжением успешных культурных мероприятий: ранее в Казахстане уже с успехом прошла экспозиция, посвященная шедеврам китайской шелкографии. Постоянный обмен коллекциями — своего рода культурное эхо, отражающее многовековое взаимодействие двух великих культур – тюркской и китайской на пространстве Евразии.