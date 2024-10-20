В столице прошла премьера спектакля «Жеңіс жалауы» в честь 100-летия Рахимжана Кошкарбаева

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В Астане на сцене театра «Жастар» прошла премьера спектакля «Жеңіс жалауы» («Знамя  Победы»), посвященного 100-летию Героя Рахимжана Кошкарбаева, который 30 апреля 1945 года под шквальным огнем, первым водрузил победный флаг на стене фашисткого Рейхстага в Берлине. Спектакль поставлен силами Ансамбля песни и танца Национальной гвардии МВД РК и творческим коллективом «Жастар»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Театральная постановка, написанная талантливым автором Канатом Жунусовым, рассказывает о судьбе великого героя, о трудных моментах войны, о проявленном героизме на полях сражений, и о вкладе в Великую Победу. Организатором удалось  раскрыть беззаветную любовь к Родине через поступки и помыслы главного героя. Во время выступления прозвучали песни военных и мирных лет, воспитывающие дух патриотизма и показывающие преемственность поколений.

Спектакль в театре «Жастар» стал знаковым событием, которое поразило зрителей разных возрастов.

— Место рождения Рахимжана Кошкарбаева — Акмолинская степь, где Абылай и Кенесары были ханами. От всей души выражаю благодарность творческим коллективам театра «Жастар» и Ансамбля песни и танца Национальной гвардии, которые воспели подвиг Рахимжана Кошкарбаева, проявившего свой воинственный дух, - отметил доктор исторических наук, директор музея Сакена Сейфуллина Марат Абсеметов, .

Режиссером спектакля выступил известный актер и режиссер Даурен Сергазин. Под его руководством спектакль превратился в масштабное театральное произведение, богатое глубокими эмоциональными чувствами и патриотическими мотивами.

Стоит сказать, что, на мероприятии артистам Ансамбля песни и танца Национальной гвардии во главе с художественным руководителем Алпамысом Асылбек, удалось передать волнующую атмосферу, раскрывающую подвиг Рахимжана Кошкарбаева во время Великой Отечественной войны. 

#Нацгвардия #театр #ВОВ #Кошкарбаев

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В столице прошла премьера спектакля «Жеңіс жалауы» в честь 100-летия Рахимжана Кошкарбаева
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