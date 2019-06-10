В столице задержано 12 групп занимающихся кражами аккумуляторов

Политика
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Екатерина Елисеева
Фото из открытых источников
С начала года столичными полицейскими задержано 12 преступных групп, занимавшихся кражами из салонов автомашин и автомобильных аккамуляторов, передает Kazpravda.kz.

"Департаментом полиции Нур-Султан проводится работа по предупреждению, пресечению и раскрытию краж из салонов автомашин и краж аккумуляторов. С начала года полицейскими раскрыто 62 кражи автомобильных аккумуляторов. За совершение краж задержаны 12 преступных групп", – сообщает Департамента полиции Нур-Султан.

По данным пресс-службы, 26 мая текущего года в полицию обратился предприниматель по факту кражи 2 аккумуляторов с его грузового автомобиля.

"В этот же день сотрудниками криминальной полиции столицы при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей города. В настоящее время подозреваемые дали признательные показания в совершении 3 краж. Добычей преступников стали 6 аккумуляторных батарей. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам, ведется расследование по статье кража", – проинформировали в ДП.

Отмечается, что задержанные водворены в Изолятор временного содержания, проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

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