Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения ученых накануне их профессионального праздника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Идеология Закона и Порядка должна стать незыблемым ориентиром во всех сферах жизнедеятельности: от соблюдения норм поведения в общественных местах и в быту, в том числе на различных мероприятиях и семейных праздниках, до культуры вождения на дорогах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в своих выступлениях Президент уже останавливался на вопросе безопасности дорожного движения. К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения.

«Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах. Но трагедий не становится меньше», - продолжил Президент.

По словам Главы государства, текущее положение требует пристального внимания правительства и всего общества. Следует внедрить высокую культуру вождения, неукоснительного соблюдения гражданами всех установленных правил.

Недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и, тем более, нападения на них. Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов.