В начале мая нынешнего года в нашей газете вышла статья «Калкаман» подает сигнал SOS». В ней мы писали о многолетней проблеме с питьевой водой жителей этого микрорайона.

Айгуль Турысбекова,

Алматы

– Сегодня уже август, а воды до сих пор нет. Нам обещали подать воду в июне. Эти сроки были указаны в статье, которая вышла в вашей газете, – сетует позвонившая в редакцию от имени жителей ветеран труда и многодетная мама, обладатель «Алтын алка» Зухра Рахимбаева.

Она напомнила, что жители улиц Тогусова, Тайжанова, Усенова, Макатаева, Спанова из мик­рорайона «Калкаман» ждут воду около 15 лет и до сих пор пользуются привозной.

Напомним читателям выдерж­ку из той статьи:

«– Работы по строительству сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Калкаман» начаты в 2014 году. На сегодня проложено 123 километ­ра сетей водопровода и 80 километров сетей канализации, также проведены работы по строительству водопроводных площадок «Западная-1», «Западная-2», водовода между ними, а также около трех водозаборных кустов, – сообщил заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Алматы Ернат Базил и добавил, что все работы в нынешнем году завершены. – Сейчас на корректировке находится строительство водопроводной площадки «Западная-1». В период­ с мая по июнь текущего года планируется подать воду по всем 123 километрам водопроводной сети, которые проложены на 72 улицах».

Мы вновь связались с чиновником, чтобы прояснить ситуацию. Когда же жители микрорайона получат долгожданную воду?

– Госэкспертиза на корректировку водопроводной площадки «Западная-1» будет готова в сентябре, так как произошли изменения в законодательстве по правилам приемки документации при ее рассмотрении. По факту физические работы выполнены, но без государственной экспертизы мы не имеем права передать этот объект на баланс ГКП «Холдинг «АлматыСу». Поэтому воду выше улицы Шаляпина мы пока подать не имеем права, – ответил Ернат Базил.

По его словам, ниже данной площадки на 44 улицах по трубам уже пущена вода с высокой концентрацией хлора для дезинфекции, идут гидравлические испытания. Буквально через неделю эта вода будет слита и начнется подача питьевой. Представитель акимата отметил, что жителям микрорайона «Калкаман» надо еще чуть-чуть потерпеть. Вода выше улицы Шаляпина будет подана в октябре. Так как планируется подача на 72 улицах, сделать это одновременно невозможно, поэтому вопрос будет решаться поэтапно.