В Таджикистане готовятся к Наврузу

Айман Аманжолова
корреспондент

В последние годы столица Таджикистана — город Душанбе стала не только административно-политическим, экономическим и культурным центром страны, но и превратилась в город туризма и отдыха

Фото: НИАТ «Ховар»

Иностранные туристы стараются посетить Таджикистан особенно в дни празднования Международного Навруза. На родине Навруза – солнечном Таджикистане – они наслаждаются цветущей природой, пробуют суманак и участвуют в праздничных гуляниях по случаю этого древнего праздника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «Ховар»

Как сообщили НИАТ «Ховар» в отделе развития туризма Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, только в период празднования Международного Навруза – с 15 по 31 марта 2025 года – через пограничные пункты столицы в Душанбе прибыло 8 004 туриста.

В 2025 году в Таджикистан въехали 2 104 703 иностранцев. Из них 1 784 430 человек были зарегистрированы в качестве туристов, что на 19 % больше по сравнению с 2024 годом. По оценкам специалистов, примерно 60 % из них – то есть 1 070 658 человек – посетили город Душанбе и воспользовались услугами столицы. Только через Международный аэропорт Душанбе и Душанбинскую железную дорогу в столицу прибыло 370 539 туристов, что на 66,7 % больше, чем в 2024 году.

Следует напомнить, что ежегодно в столице Международный праздник Навруз отмечается на высоком и торжественном уровне. В его рамках проводятся различные культурно-развлекательные, научно-практические и спортивно-массовые мероприятия, в том числе «Праздничный караван Навруза», красочные театрализованные программы, Международный форум «Навруз Душанбе – ось культурных и туристических связей», Международный туристический фестиваль «Навруз Душанбе», концертные программы в парках культуры и отдыха, республиканские и международные соревнования по национальной борьбе «гуштингири», открытые соревнования по конным скачкам и бузкаши.  

По информации ответственных органов, в течение 2025 года в столице было проведено более 200 мероприятий различного уровня — культурных, просветительских, спортивных, международных и рекламных, а также организованы внутригородские туристические маршруты «Red Bus Tour». Каждое из этих мероприятий внесло значительный вклад в продвижение Душанбе как туристического города.

Развитие национальной архитектуры высокого уровня, строительство культурно-парковых комплексов, многоуровневых дорог и мостов, крупных промышленных предприятий превратили Душанбе в один из самых красивых городов и место проведения мероприятий международного и регионального уровня.

Сегодня в Душанбе значительно развита инфраструктура обслуживания. Международный аэропорт, железнодорожные и транспортные вокзалы, 51 гостиница, 118 ресторанов, 4 национальные чайханы, 39 развлекательных центров, 27 рынков, 125 торговых центров, 30 сувенирных магазинов, 4 площадки для культурно-развлекательных мероприятий, 17 парков культуры и отдыха и 1 зоопарк, 44 сквера, 5 озёр для купания и отдыха, 67 спортивных залов, 210 салонов красоты и 198 парикмахерских, 4 дворца культуры, 7 профессиональных театров, 13 музеев и 17 библиотек, 6 амфитеатров, 23 археологических, монументальных и архитектурных памятника, 95 туристических компаний, фонтаны в 38 местах столицы, 378 спортивных и детских площадок, 306 лечебно-профилактических учреждений, 77 ремесленных мастерских, Дворец тенниса и комплексы водных видов спорта, а также комплекс «Истиклол» обслуживают внутренних и иностранных гостей.

Строительство пятизвёздочных гостиниц, парков культуры и отдыха, современных жилых зданий и торговых объектов, национальных чайхан, величественных дворцов, библиотек и музеев, не имеющих аналогов в Центральной Азии, привлекает внимание тысяч отечественных и иностранных туристов.

 

 

#Таджикистан #Душанбе #Навруз

Популярное

Все
Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
Чемпионы страны сделали свой выбор
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Аида Балаева: Наша страна – на пути построения справедливого и прогрессивного Казахстана
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Air France все еще не летает на Ближний Восток
Северная Корея запустила более 10 ракет в сторону Японского…
Казахстанские писатели и актёры голосуют за будущее страны
Проверка на прочность

