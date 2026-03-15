В последние годы столица Таджикистана — город Душанбе стала не только административно-политическим, экономическим и культурным центром страны, но и превратилась в город туризма и отдыха

Иностранные туристы стараются посетить Таджикистан особенно в дни празднования Международного Навруза. На родине Навруза – солнечном Таджикистане – они наслаждаются цветущей природой, пробуют суманак и участвуют в праздничных гуляниях по случаю этого древнего праздника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на «Ховар»

Как сообщили НИАТ «Ховар» в отделе развития туризма Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, только в период празднования Международного Навруза – с 15 по 31 марта 2025 года – через пограничные пункты столицы в Душанбе прибыло 8 004 туриста.

В 2025 году в Таджикистан въехали 2 104 703 иностранцев. Из них 1 784 430 человек были зарегистрированы в качестве туристов, что на 19 % больше по сравнению с 2024 годом. По оценкам специалистов, примерно 60 % из них – то есть 1 070 658 человек – посетили город Душанбе и воспользовались услугами столицы. Только через Международный аэропорт Душанбе и Душанбинскую железную дорогу в столицу прибыло 370 539 туристов, что на 66,7 % больше, чем в 2024 году.

Следует напомнить, что ежегодно в столице Международный праздник Навруз отмечается на высоком и торжественном уровне. В его рамках проводятся различные культурно-развлекательные, научно-практические и спортивно-массовые мероприятия, в том числе «Праздничный караван Навруза», красочные театрализованные программы, Международный форум «Навруз Душанбе – ось культурных и туристических связей», Международный туристический фестиваль «Навруз Душанбе», концертные программы в парках культуры и отдыха, республиканские и международные соревнования по национальной борьбе «гуштингири», открытые соревнования по конным скачкам и бузкаши.

По информации ответственных органов, в течение 2025 года в столице было проведено более 200 мероприятий различного уровня — культурных, просветительских, спортивных, международных и рекламных, а также организованы внутригородские туристические маршруты «Red Bus Tour». Каждое из этих мероприятий внесло значительный вклад в продвижение Душанбе как туристического города.

Развитие национальной архитектуры высокого уровня, строительство культурно-парковых комплексов, многоуровневых дорог и мостов, крупных промышленных предприятий превратили Душанбе в один из самых красивых городов и место проведения мероприятий международного и регионального уровня.

Сегодня в Душанбе значительно развита инфраструктура обслуживания. Международный аэропорт, железнодорожные и транспортные вокзалы, 51 гостиница, 118 ресторанов, 4 национальные чайханы, 39 развлекательных центров, 27 рынков, 125 торговых центров, 30 сувенирных магазинов, 4 площадки для культурно-развлекательных мероприятий, 17 парков культуры и отдыха и 1 зоопарк, 44 сквера, 5 озёр для купания и отдыха, 67 спортивных залов, 210 салонов красоты и 198 парикмахерских, 4 дворца культуры, 7 профессиональных театров, 13 музеев и 17 библиотек, 6 амфитеатров, 23 археологических, монументальных и архитектурных памятника, 95 туристических компаний, фонтаны в 38 местах столицы, 378 спортивных и детских площадок, 306 лечебно-профилактических учреждений, 77 ремесленных мастерских, Дворец тенниса и комплексы водных видов спорта, а также комплекс «Истиклол» обслуживают внутренних и иностранных гостей.

Строительство пятизвёздочных гостиниц, парков культуры и отдыха, современных жилых зданий и торговых объектов, национальных чайхан, величественных дворцов, библиотек и музеев, не имеющих аналогов в Центральной Азии, привлекает внимание тысяч отечественных и иностранных туристов.