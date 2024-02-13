В таких кроссовках не будет медалей

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Дмитрий Норкин

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Минис­терстве туризма и спорта.

рисунок Николая Веревочкина

По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства, заместителя руководителя дирекции с санкции суда арес­товали.

«В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завышена в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге», – говорится в сообщении.

Большая проверка началась после скандала на Азиа­де в 2022 году, когда члены казахстанской сборной жаловались на плохую экипировку, которая рвалась прямо на тренировках. Они выкладывали в соцсетях видеоролики и фотографии с испорченной одеждой и отвалившимися подошвами кроссовок.

Отметим, что это не первый случай в сфере спорта. Так, в июле прошлого года столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу вел расследование в отношении должностных лиц КГУ «Дирекция развития спорта по олимпийским видам» акима­та Астаны по подозрению в хищении бюджетных средств. По данным следствия, в период с 2020 по 2023 год хищение совершалось путем завышения командировочных расходов, выделенных на учебно-тренировочные сборы и соревнования, как зарубежные, так и внутри республики. Деньги, полученные в виде разницы от фактически затраченных на командировочные расходы, передавались руководству КГУ. По данным агентства, сумма причиненного ущерба государству составила 70 млн тенге. Вместе с тем был установлен факт получения взятки руководителем КГУ в размере 4 млн тенге от тренера, за положительное решение воп­роса финансирования учебно-тренировочных сборов.

#проверка #хищения #досудебное расследование #Азиада 2022

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