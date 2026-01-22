«Сообщение о повреждении банкома­та Halyk Bank поступило на канал «102». На место выехали полицейские и специалис­ты Центра оперативного управления. Операторы системы видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который ранним утром пытался с помощью инструментов вскрыть банкомат. В течение почти получаса злоумышленник безуспешно старался добраться до денег, после чего скрылся», – рассказали в департаменте полиции области Жетысу.

Правоохранители отследили путь подозреваемого по записям с городских камер и частных видеосистем, что позволило определить район его проживания. Вскоре оперативная группа задержала 45‑летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

«Благодаря интеллектуальным системам видеонаблюдения и оперативной работе полиции личность нарушителя установили в кратчайшие сроки. Этот случай еще раз показал: в эпоху цифровизации каждое действие оставляет электронный след, а современные технологии помогают обеспечивать безопас­ность граждан и защиту имущества», – отметили в департаменте полиции.