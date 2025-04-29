Фото автора

Ребята смогли увидеть поистине красивую и вдохновляющую историю, которая переносит в подводное королевство морского царя (Бекназар Избасаров). Вместе с ним живут его дочери, младшая из которых оказывается в центре событий произведения. В ее образе предстала молодая талантливая актриса Мария Володарец. Однажды, поднявшись на поверхность, царевна видит кораблекрушение и спасает тонущего человека. Им оказывается принц (Тимур Романюк), в которого русалочка влюбляется с первого взгляда.

Чтобы быть вместе с молодым человеком, юная царевна решает отказаться от привычного ей мира, от семьи и жизни под водой, встает на опасный путь, полный испытаний, который приводит ее к морской ведьме (Елена Козаченко). Та соглашается помочь Русалочке и готовит специальный волшебный напиток, который способен превратить ее рыбий хвост в пару человеческих ног. Но платой за него колдунья попросила голос царевны, который считался самым прелестным во всем морском королевстве. Ради призрачного счастья и вопреки предупреждениям, героиня покидает родные воды и спешит на зов судьбы.

Режиссером постановки выступила отличник культуры РК Галина Соколова, а художником – отличник культуры РК Рахат Сапаралиева, которые постарались сделать спектакль ярким и запоминающимся. Роли двух сестер главной героини, которые пытались помочь вернуть царевну обратно, сыграли Аяжан Несипбаева и Жансая Оразымбетова.

И одежда артистов, и декорации на сцене, способствовали максимальному погружению публики в морскую среду. Гармонично дополняли атмосферу звуковое сопровождение и песни героев спектакля.

От исходного сюжета сказку отличали некоторые существенные детали. К примеру, в качестве магического предмета вместо ножа задействовано волшебное зелье, которое разрушило заклинание морской ведьмы. Вместо пяти сестер у царевны в постановке было только две. И, наконец, по сравнению с оригиналом юных зрителей ждал счастливый финал, вызвавший бурю аплодисментов.

Как отметила заведующая литературной частью областного русского драматического театра Ольга Махиня, «Русалочка» - это захватывающее путешествие, в котором красота и жестокость жизни переплетаются в чарующей сказке о мечте, самопожертвовании и надежде. Спектакль приглашает зрителей задуматься о цене любви, верности своим идеалам и о том, как важно слушать голос сердца, даже если за это приходится платить слишком дорого.