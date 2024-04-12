В Таразе восстановят гидромелиоративно-строительный институт - президент

Последовательно укреплять потенциал отечественной науки, создавать условия для широкого внедрения инноваций во всех сферах жизни считает необходимым глава государства

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В ходе заседания Национального совета по науке и технологиям Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд актуальных задач.

Он предложил задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата.

«Наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства. Она должна служить обществу и стране, а, значит, носить не абстрактный, а прикладной характер, приносить пользу в повседневной жизни. Сама жизнь подтверждает, что отсутствие научного подхода чревато тяжелыми негативными последствиями. Масштабные паводки, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций. Приходится констатировать, что в сфере предупреждения ЧС за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения. Ситуация требует кардинального изменения подходов к работе», - подчеркнул он.

Касым-Жомарт объявил о решении восстановить гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением.

По его словам, в плачевном положении находится Институт сейсмологии. Конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом уже поручены правительству.

Кроме того, на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование.

«Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее», - сказал Токаев.

Он повторил, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.

Сегодня президент поздравил ученых с Днем науки.