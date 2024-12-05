Сразу 5 казахстанских фильмов попали в топ-10 лучших по бокс-офису в РК

Кино, Культура
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Фильм «SHEKER. Последний шанс» собрал 65 млн тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В топ-10 лучших по бокс-офису в РК попали сразу пять казахстанских фильмов, сообщает Kazpravda.kz

Цены на билеты в кино в Казахстане в октябре текущего года составили в среднем 2,1 тыс. тенге – на 5% больше, чем годом ранее.

Наибольшее удорожание было зафиксировано в Карагандинской области: сразу на 27,7%. Значительный рост цен также был отмечен в Костанайской (на 16,4%) и Восточно-Казахстанской на 11,2%) областях.

Наименьшее удорожание билетов в кино наблюдалось в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях: всего на 2% в каждом из регионов. В 7 из 20 регионов РК — в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской и Улытауской областях, а также в Шымкенте — цены остались на прошлогоднем уровне. В Павлодарской и Актюбинской областях было отмечено удешевление билетов в кино: на 1,1% и на 10,9% соответственно.

Среди крупных городов страны самые высокие цены были зафиксированы в Усть-Каменогорске (3 тыс. тенге), Туркестане и Атырау (по 2,7 тыс. тг), самые низкие — в Уральске, Семее и Таразе (по 1,6 тыс. тенге за билет).

За прошедший уикенд – с 21 по 24 ноября – лидером казахстанского бокс-офиса стал исторический фильм «Гладиатор 2» режиссёра Ридли Скотта, собравший 218,9 млн тенге.

Второе место занял американский мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» с кассой в 134,9 млн тенге, а третьим стал художественный фильм Джейка Кэздана «Миссия: Красный», собравший в 69,5 млн тенге.

В десятке популярных фильмов также оказались:

• «SHEKER. Последний шанс» – 65 млн тенге;

• «Заманback» – 58 млн тенге;

• «Кеттік бәрін таста» – 55,5 млн тенге;

• «Нурикамал» – 50,2 млн тенге;

• «Бұл Махаббат! (Из Гонконга с любовью!)» – 40,3 млн тенге;

• «Веном: Последний танец» – 35,9 млн тенге;

• «Хищные земли» – 20,2 млн тенге.

Отмечается, что фильмы отличаются разнообразием жанров – от эпических историй до локальных комедий и фантастических приключений, что отражает широкий спектр предпочтений казахстанских зрителей.

По итогам января–сентября текущего года услуги в области производства кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельности в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений в Казахстане составили 60,7 млрд тенге. Это на 4,7% меньше в стоимостном выражении, чем в аналогичном периоде 2023-го (ИФО — 84%, что показывает реальное сокращение объёма услуг в секторе на 16%).

В региональном разрезе больше всего услуг в секторе традиционно было оказано в Алматы - 34,9 млрд тенге против 39,4 млрд тенге годом ранее. Далее идут Астана (16,1 млрд тенге), Шымкент (2,4 млрд тенге), Актюбинская (812,7 млн тенге) и Карагандинская (810,8 млн тенге) области. Меньше всего подобных услуг оказали в Улытауской области: лишь 49,1 млн тенге, годовой рост — на 55,9%.

Более трети всех услуг в секторе (34,4%) пришлось на деятельность по показу кинофильмов: 20,9 млрд тенге. Услуги в области деятельности по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ достигли 17,6 млрд тенге против 10,8 млрд тенге годом ранее. А вот на деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ пришлось лишь 15,5 млрд тенге – сразу на 38,3% меньше в деньгах, чем в январе–сентябре прошлого года.

Незначительные суммы пришлись на такие сегменты, как деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных программ (4,8 млрд тенге) и деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений (1,9 млрд тенге).

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