В Минздраве прокомментировали предупреждение ВОЗ о выявлении токсического вещества — диэтиленгликоля — в трёх сиропах от кашля: COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, произведённых индийскими компаниями Sresan Pharmaceuticals, Rednex Remedies и Shape Pharma, сообщает Kazpravda.kz

"В связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения, Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий сообщает, что указанные препараты не имеют государственной регистрации в Республике Казахстан, сертификаты соответствия на них не оформлялись", - говорится в сообщении.

Согласно данным ВОЗ, употребление указанных препаратов может представлять серьёзную угрозу для здоровья, особенно для детей. Диэтиленгликоль — токсичное химическое соединение, способное вызывать тяжёлые отравления и острую почечную недостаточность при приеме внутрь.

Национальный центр призывает граждан проявлять осторожность при покупке лекарств, приобретать препараты только в лицензированных аптеках и воздержаться от использования указанных сиропов.