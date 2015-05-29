В три касания. Прошлое, настоящее и будущее отечественного волейбола.

Фото Марата Куракова
Сегодняшний гость интернет-редакции Kazpravda.kz известный казахстанский волейболист Бахытжан Байтуреев. Один из пионеров отечественного спорта в дальнем зарубежье добивался командных и личных успехов в СССР, Франции, Азии, заслужив в том числе и звания лучшего игрока континента. Не потерялся Байтуреев и на тренерском поприще, при нем женская сборная РК впервые в истории выиграла медали Азиатских Игр ("бронзу").
О победах казахстанского волейбола в прошлом, непростом положении дел в настоящем, стремлении изменить ситуацию в будущем – в интервью нашему порталу.
– Алма-атинский "Дорожник", в котором я начинал свою карьеру, является преемником именитого "Буревестника", двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов, – говорит Бахытжан Байтуреев. – Спасибо СМИ за то, что не забывают про "Буревестник", снимают фильмы, готовят материалы, выдают интервью с игроками той команды. А вот про наш коллектив почему-то не говорят. Но, ведь и у нас были успехи. В 1989 году мы заняли третье место на Всесоюзной спартакиаде народов СССР, повторив успех "Буревестника" двадцатилетней давности. В 1991-м стали победителями последнего розыгрыша Кубка СССР. В том же году укомплектованная в основном игроками алма-атинского клуба сборная СНГ выиграла бронзовые медали на Всемирной универсиаде студентов в английском Шеффилде. Весной 1993 года, когда наша команда уже носила имя "Азамат", мы победили на клубном чемпионате Азии в японской Хиросиме. Это было первое достижение подобного уровня от команды по игровым видам спорта из независимого Казахстана.
В том же году мы стали серебряными призерами чемпионата континента среди сборных в Таиланде. Причем, что немаловажно, все игроки клуба являлись воспитанниками казахстанской школы волейбола.
Несмотря на все это, об "Азамате" сейчас практически не вспоминают. Не хотелось бы думать, что это делается специально.– Вы упомянули победу на клубном чемпионате Азии. Как это было?
– В Японию команда приехала в очень странном виде. У нас отсутствовала нормальная форма, обувь, мы были одеты в майки непонятного размера и фасона. Для иностранцев -–все это дикость, но, для спортивной команды Казахстана того времени – привычное явление.
Фаворитами турнира считались клубы "Большой азиатской тройки" – Японии, Южной Кореи и Китая. Мы же были неведомой командой, о которой никто не имел никакого представления. Однако, мы быстро заставили с собой считаться.
В финале соревнования нам противостоял японский "Fuji Film" – чемпион свой страны, имеющий в составе 3-4 игроков национальной сборной Японии. По ходу матча мы уступали со счетом 1:2, но, в итоге добились волевой победы. Для местных болельщиков это был шок.
Когда мы приехали в Японию спустя полгода, к нам уже было совсем другое отношение.
Мужская сборная РК по волейболу - серебряный призер ЧА-1993. (Фото из личного архива Б.Байтуреева)– Успех на родине отметили?
– Спонсор наградил премией, от Спорткомитета удостоились званий "Мастер спорта международного класса Республики Казахстан". Насколько мне известно, мы первыми в стране получили МСМК. О чем-то большем, к примеру, о призовых автомобилях, не смели и мечтать. Время тогда было другое, гораздо более тяжелое.
На чемпионате континента среди сборных награды между собой разыгрывали все те же Китай, Япония и Южная Корея. И они явно не ожидали, что в их "междусобойчик" вмешается кто-то еще. В полуфинале наша команда обыграла Китай. В решающей встрече мы бились против корейцев, над которыми, кстати, брали верх в матче группового этапа. К сожалению, в финале мы уступили (1:3).
За счет чего в Казахстане выросло сильное поколение волейболистов? Мощная плеяда появлялась в республике раз в двадцать лет. Мы были не только мастеровиты, но, и воспитаны на идеалах коллективизма, самоотверженности, патриотизма.
После успеха на клубном чемпионате Азии в адрес игроков посыпались предложения от зарубежных клубов – российских, французских, польских, израильских. Все эти предложения были приняты. Нас "расхватали". Мы уезжали не только из-за лучших финансовых условий, но, и возможности выступать на более высоком соревновательном уровне. Основным турниром нами рассматривался чемпионат СНГ. Что касается первенства республики, то, в дебютном чемпионате РК мы всех своих соперников, что называется, "прибили". На внутреннем уровне нам не с кем было конкурировать. Если бы не спонсор, поддерживавший "Азамат" на плаву, мы бы разбежались еще раньше.
Сейчас из Казахстана никто не уезжает. Дело не только в том, что в чемпионате РК появились деньги, средний игрок имеет в месяц 3 000 долларов. Нынешнему поколению будет чрезвычайно трудно закрепиться в сильном зарубежном клубе, уровень российского и мирового волейбола для них запредельный. – Для вас чемпионат Франции сложным не был?
– Легионер во Франции должен пахать, и быть сильнее местных. В составе PUC (Клуб парижского университета) мне удалось стать третьим в чемпионате, и выступить в финале Кубка. Являясь игроком уже ПСЖ, снова дошел до решающего матча Кубка.
Знаете, во Франции я словно оказался на другой планете. Куда более профессиональный уровень в спорте, абсолютно отличный от нашего быт.
Конечно, о Казахстане тогда никто во Франции ничего не знал. И раз мне довелось там оказаться, не упускал возможности рассказывать партнерам по команде о нашей стране. Кстати, в Париже я был не один, вместе со мной играл одноклубник по "Азамату" Франц Цахариас. Мы поддерживали друг друга.
Язык? Английский к тому моменту уже знал, на французском начал сносно разговаривать через полгода. Я и сейчас могу на нем изъясниться.
Во Франции выигрывал не только командные награды. Получил и индивидуальный приз "Лучший принимающий чемпионата".
После ПСЖ перебрался в "Самотлор" из Нижневартовска – один из ведущих клубов России того времени, с которым занял третье место в Суперлиге. В Россию переехал потому что хотел быть поближе к дому, к родным. – Можно ли было сохранить к нынешнему времени тот неплохой уровень казахстанского мужского волейбола?
– Нужно было. Но, если опять же вспомнить те тяжелые годы… Впрочем, можно попробовать возродить систему подготовки. В советское время в казахстанском волейболе была выстроена пирамида, на вершине которой находился "Дорожник". На него работала вся республика. "Дорожник" не принимал участия в первенстве КазССР, он выступал в Высшей лиге союзного чемпионата. Что такое "спортивная пирамида" и как проходил на практике отсев? Приведу на своем примере. В юношеском первенстве города Алма-Аты среди игроков 1967 года рождения принимало участие 8 команд по 10 мальчиков в каждой. Это 80 человек. Приплюсуем 70 мальчиков с регионов республики. Из них в дальнейшем было отобрано 14 юношей для участия в Спартакиаде школьников СССР. Среди этих 14-ти, в свою очередь, в дубль "Дорожника" взяли лишь 4-х. В итоге до основного состава команды мастеров дошли только двое – я и Виктор Козик. То есть, из полутора сотни мальчиков с низа пирамиды до ее вершины добирались лишь двое-трое.
Сейчас такого нет. Школа, техника, тактика – все это не на самом высоком уровне. На чемпионате Азии–2013 мужская сборная Казахстана заняла десятое место.
Нас теперь опережают не только страны "Большой тройки" и примкнувший к традиционным лидерам Иран, но, и Таиланд, Тайвань, Индия. Те, кого мы когда-то "затаптывали" на площадке без вариантов, не отдавали им ни одного сета. – Предпринимались ли попытки возродить казахстанский мужской волейбол?
– Проблема масштабная, в первую очередь, нужно выстраивать всю систему подготовки. Как, например, это сделал Иран.
В феврале 1993-го иранцы пригласили нас на турнир, посвященный Исламской революции. Вы не представляете, в какую ужасную гостиницу они нас заселили, от города было далеко, антисанитарные условия, очень плохое питание, время в зале для тренировок толком не давали. В первой игре мы выступили против сборной провинции Мазендеран и разгромили ее. После этого матча нас сразу же перевели в хороший отель в городе, и для нас моментально нашлось время для нормальной подготовки в спортзале. Мы заставили себя уважать.
Иран в то время поставил перед собой цель – развить волейбол, и сделал это. Иранцы привлекли маститого советского специалиста Ивана Бугаенкова, двукратного олимпийского чемпиона. Он полностью выстроил им систему подготовки (Бугаенков с 1992 по 2005 годы курировал юношеский и молодежный волейбол в ИРИ – Прим.авт.).
Иван Бугаенков, кстати, единственный тренер-иностранец, которого не коснулось правило – два года отработал в Иране, уезжаешь на год, затем возвращаешься.
Когда-то Иран нам проигрывал. Сейчас он - победитель двух последних чемпионатов Азии. На ЧМ-2014 в Польше сборная этой страны заняла пятое место, значительно опередив прежних лидеров континента из Восточной Азии. В Иране просматривают тысячу мальчиков в год, то есть, работают по советской системе, которая когда-то была и у нас.
Цельная система была выстроена и в женском волейболе в Таиланде, ранее тоже особо не блиставшем в нашем виде спорта. Тамошний тренер выбрал группу спортсменок, вел их в течение долгого времени, упорно работал с ними. Они даже были изолированы на спортбазе какого-то острова. Итог: два комплекта золотых медалей чемпионата Азии.
Приведенные случаи показывают, что при создании определенных условий и большого желания можно многого добиться.
Но, для начала нужно хотя бы обеспечить соответствующими кадрами детско-юношеские школы. Когда во Франции я подтверждал диплом тренера, полученный в Казахстане, сдавал экзамен по теме: "Страховка собственного нападающего". За 40 минут мне надо было придумать упражнение, которое должно было полностью соответствовать заданному предмету, присутствующих в роли статистов юниоров необходимо было расставить по местам, объяснить им упражнение. Я сдал экзамен, в моем дипломе написано "Тренер по волейболу". Мне не удастся работать, к примеру, в регбийном клубе Франции, потому что я - тренер по волейболу. А кто у нас обучает волейболу в ДЮСШ? Борцы, боксеры, лыжники!
Волейбол является одним из самых сложных в техническом плане видов спорта. Нет времени подолгу разыгрывать комбинации как в том же футболе, когда мяч перелетает через сетку, за три касания ты должен обработать и отправить его обратно. Игрок, которому адресуют передачу, ограничен в пространстве, он должен быть в нужной точке в нужное время. Не правее, не левее, ни секундой позже или раньше, а именно в это время и в этом месте. Подача, прием, блок, передача, защитные действия. Что расскажет обо всем этом детям борец? Тренерами по волейболу в наших ДЮСШ в основном являются не волейболисты. Я уважаю все виды спорта, но, каждый должен заниматься своим делом.
Одной лишь этой проблемой дело не ограничивается. Легионеры, конечно, нужны, и игроки, и тренеры. Однако, дело дошло до крайности.
В нашей стране бананы не растут. Мы их импортируем. Следовательно, мы должны приглашать иностранных тренеров, если нет местных. Но свои-то специалисты есть, и у них большое желание работать, они обладают богатым опытом и обширными знаниями. Мой одноклубник Сергей Щукин знаком с советским и зарубежным волейболом, имеет все дипломы, однако, не может применить свое умение вот уже три года! Повторюсь, мне не хотелось бы думать, что о поколении "Азамата" специально все забыли.
В последнем чемпионате страны среди команд мужской Национальной лиги лишь 2 из 8 главных тренеров являлись воспитанниками отечественного волейбола. И такая картина в последние годы наблюдается у нас постоянно.
Одно дело, когда это специалист уровня Бугаенкова, который призван выстроить всю систему подготовки детского и молодежного волейбола в стране. И совсем другое, когда к нам приезжают просто на заработки.
В мою бытность игроком чемпионата Франции там лишь один клуб из двенадцати возглавлял иностранец.
Возьмем более интернациональный футбол. В немецкой бундеслиге в минувшем сезоне из 18 клубов только 2-мя руководили тренеры-иностранцы. Ну а сборные должны возглавлять лишь местные спецы, степень самоотдачи у легионера и доморощенного тренера будет разной всегда.
Это нужно понимать.
2010-й год, Гуанчжоу. Возглавляемая Б.Байтуреевым женская сборная РК выиграла бронзовые медали Азиатских Игр