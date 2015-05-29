В три касания. Прошлое, настоящее и будущее отечественного волейбола.

Фото Марата Куракова





Мужская сборная РК по волейболу - серебряный призер ЧА-1993. (Фото из личного архива Б.Байтуреева)



2010-й год, Гуанчжоу. Возглавляемая Б.Байтуреевым женская сборная РК выиграла бронзовые медали Азиатских Игр

– Алма-атинский "Дорожник", в котором я начинал свою карьеру, является преемником именитого "Буревестника", двукратного обладателя Кубка европейских чемпионов, – говорит Бахытжан Байтуреев. – Спасибо СМИ за то, что не забывают про "Буревестник", снимают фильмы, готовят материалы, выдают интервью с игроками той команды. А вот про наш коллектив почему-то не говорят. Но, ведь и у нас были успехи. В 1989 году мы заняли третье место на Всесоюзной спартакиаде народов СССР, повторив успех "Буревестника" двадцатилетней давности. В 1991-м стали победителями последнего розыгрыша Кубка СССР. В том же году укомплектованная в основном игроками алма-атинского клуба сборная СНГ выиграла бронзовые медали на Всемирной универсиаде студентов в английском Шеффилде. Весной 1993 года, когда наша команда уже носила имя "Азамат", мы победили на клубном чемпионате Азии в японской Хиросиме. Это было первое достижение подобного уровня от команды по игровым видам спорта из независимого Казахстана.В том же году мы стали серебряными призерами чемпионата континента среди сборных в Таиланде. Причем, что немаловажно, все игроки клуба являлись воспитанниками казахстанской школы волейбола.Несмотря на все это, об "Азамате" сейчас практически не вспоминают. Не хотелось бы думать, что это делается специально.– В Японию команда приехала в очень странном виде. У нас отсутствовала нормальная форма, обувь, мы были одеты в майки непонятного размера и фасона. Для иностранцев -–все это дикость, но, для спортивной команды Казахстана того времени – привычное явление.Фаворитами турнира считались клубы "Большой азиатской тройки" – Японии, Южной Кореи и Китая. Мы же были неведомой командой, о которой никто не имел никакого представления. Однако, мы быстро заставили с собой считаться.В финале соревнования нам противостоял японский "Fuji Film" – чемпион свой страны, имеющий в составе 3-4 игроков национальной сборной Японии. По ходу матча мы уступали со счетом 1:2, но, в итоге добились волевой победы. Для местных болельщиков это был шок.Когда мы приехали в Японию спустя полгода, к нам уже было совсем другое отношение.– Спонсор наградил премией, от Спорткомитета удостоились званий "Мастер спорта международного класса Республики Казахстан". Насколько мне известно, мы первыми в стране получили МСМК. О чем-то большем, к примеру, о призовых автомобилях, не смели и мечтать. Время тогда было другое, гораздо более тяжелое.На чемпионате континента среди сборных награды между собой разыгрывали все те же Китай, Япония и Южная Корея. И они явно не ожидали, что в их "междусобойчик" вмешается кто-то еще. В полуфинале наша команда обыграла Китай. В решающей встрече мы бились против корейцев, над которыми, кстати, брали верх в матче группового этапа. К сожалению, в финале мы уступили (1:3).За счет чего в Казахстане выросло сильное поколение волейболистов? Мощная плеяда появлялась в республике раз в двадцать лет. Мы были не только мастеровиты, но, и воспитаны на идеалах коллективизма, самоотверженности, патриотизма.После успеха на клубном чемпионате Азии в адрес игроков посыпались предложения от зарубежных клубов – российских, французских, польских, израильских. Все эти предложения были приняты. Нас "расхватали". Мы уезжали не только из-за лучших финансовых условий, но, и возможности выступать на более высоком соревновательном уровне. Основным турниром нами рассматривался чемпионат СНГ. Что касается первенства республики, то, в дебютном чемпионате РК мы всех своих соперников, что называется, "прибили". На внутреннем уровне нам не с кем было конкурировать. Если бы не спонсор, поддерживавший "Азамат" на плаву, мы бы разбежались еще раньше.Сейчас из Казахстана никто не уезжает. Дело не только в том, что в чемпионате РК появились деньги, средний игрок имеет в месяц 3 000 долларов. Нынешнему поколению будет чрезвычайно трудно закрепиться в сильном зарубежном клубе, уровень российского и мирового волейбола для них запредельный.– Легионер во Франции должен пахать, и быть сильнее местных. В составе PUC (Клуб парижского университета) мне удалось стать третьим в чемпионате, и выступить в финале Кубка. Являясь игроком уже ПСЖ, снова дошел до решающего матча Кубка.Знаете, во Франции я словно оказался на другой планете. Куда более профессиональный уровень в спорте, абсолютно отличный от нашего быт.Конечно, о Казахстане тогда никто во Франции ничего не знал. И раз мне довелось там оказаться, не упускал возможности рассказывать партнерам по команде о нашей стране. Кстати, в Париже я был не один, вместе со мной играл одноклубник по "Азамату" Франц Цахариас. Мы поддерживали друг друга.Язык? Английский к тому моменту уже знал, на французском начал сносно разговаривать через полгода. Я и сейчас могу на нем изъясниться.Во Франции выигрывал не только командные награды. Получил и индивидуальный приз "Лучший принимающий чемпионата".После ПСЖ перебрался в "Самотлор" из Нижневартовска – один из ведущих клубов России того времени, с которым занял третье место в Суперлиге. В Россию переехал потому что хотел быть поближе к дому, к родным.– Нужно было. Но, если опять же вспомнить те тяжелые годы… Впрочем, можно попробовать возродить систему подготовки. В советское время в казахстанском волейболе была выстроена пирамида, на вершине которой находился "Дорожник". На него работала вся республика. "Дорожник" не принимал участия в первенстве КазССР, он выступал в Высшей лиге союзного чемпионата. Что такое "спортивная пирамида" и как проходил на практике отсев? Приведу на своем примере. В юношеском первенстве города Алма-Аты среди игроков 1967 года рождения принимало участие 8 команд по 10 мальчиков в каждой. Это 80 человек. Приплюсуем 70 мальчиков с регионов республики. Из них в дальнейшем было отобрано 14 юношей для участия в Спартакиаде школьников СССР. Среди этих 14-ти, в свою очередь, в дубль "Дорожника" взяли лишь 4-х. В итоге до основного состава команды мастеров дошли только двое – я и Виктор Козик. То есть, из полутора сотни мальчиков с низа пирамиды до ее вершины добирались лишь двое-трое.Сейчас такого нет. Школа, техника, тактика – все это не на самом высоком уровне. На чемпионате Азии–2013 мужская сборная Казахстана заняла десятое место.Нас теперь опережают не только страны "Большой тройки" и примкнувший к традиционным лидерам Иран, но, и Таиланд, Тайвань, Индия. Те, кого мы когда-то "затаптывали" на площадке без вариантов, не отдавали им ни одного сета.– Проблема масштабная, в первую очередь, нужно выстраивать всю систему подготовки. Как, например, это сделал Иран.В феврале 1993-го иранцы пригласили нас на турнир, посвященный Исламской революции. Вы не представляете, в какую ужасную гостиницу они нас заселили, от города было далеко, антисанитарные условия, очень плохое питание, время в зале для тренировок толком не давали. В первой игре мы выступили против сборной провинции Мазендеран и разгромили ее. После этого матча нас сразу же перевели в хороший отель в городе, и для нас моментально нашлось время для нормальной подготовки в спортзале. Мы заставили себя уважать.Иран в то время поставил перед собой цель – развить волейбол, и сделал это. Иранцы привлекли маститого советского специалиста Ивана Бугаенкова, двукратного олимпийского чемпиона. Он полностью выстроил им систему подготовки (Бугаенков с 1992 по 2005 годы курировал юношеский и молодежный волейбол в ИРИ – Прим.авт.).Иван Бугаенков, кстати, единственный тренер-иностранец, которого не коснулось правило – два года отработал в Иране, уезжаешь на год, затем возвращаешься.Когда-то Иран нам проигрывал. Сейчас он - победитель двух последних чемпионатов Азии. На ЧМ-2014 в Польше сборная этой страны заняла пятое место, значительно опередив прежних лидеров континента из Восточной Азии. В Иране просматривают тысячу мальчиков в год, то есть, работают по советской системе, которая когда-то была и у нас.Цельная система была выстроена и в женском волейболе в Таиланде, ранее тоже особо не блиставшем в нашем виде спорта. Тамошний тренер выбрал группу спортсменок, вел их в течение долгого времени, упорно работал с ними. Они даже были изолированы на спортбазе какого-то острова. Итог: два комплекта золотых медалей чемпионата Азии.Приведенные случаи показывают, что при создании определенных условий и большого желания можно многого добиться.Но, для начала нужно хотя бы обеспечить соответствующими кадрами детско-юношеские школы. Когда во Франции я подтверждал диплом тренера, полученный в Казахстане, сдавал экзамен по теме: "Страховка собственного нападающего". За 40 минут мне надо было придумать упражнение, которое должно было полностью соответствовать заданному предмету, присутствующих в роли статистов юниоров необходимо было расставить по местам, объяснить им упражнение. Я сдал экзамен, в моем дипломе написано "Тренер по волейболу". Мне не удастся работать, к примеру, в регбийном клубе Франции, потому что я - тренер по волейболу. А кто у нас обучает волейболу в ДЮСШ? Борцы, боксеры, лыжники!Волейбол является одним из самых сложных в техническом плане видов спорта. Нет времени подолгу разыгрывать комбинации как в том же футболе, когда мяч перелетает через сетку, за три касания ты должен обработать и отправить его обратно. Игрок, которому адресуют передачу, ограничен в пространстве, он должен быть в нужной точке в нужное время. Не правее, не левее, ни секундой позже или раньше, а именно в это время и в этом месте. Подача, прием, блок, передача, защитные действия. Что расскажет обо всем этом детям борец? Тренерами по волейболу в наших ДЮСШ в основном являются не волейболисты. Я уважаю все виды спорта, но, каждый должен заниматься своим делом.Одной лишь этой проблемой дело не ограничивается. Легионеры, конечно, нужны, и игроки, и тренеры. Однако, дело дошло до крайности.В нашей стране бананы не растут. Мы их импортируем. Следовательно, мы должны приглашать иностранных тренеров, если нет местных. Но свои-то специалисты есть, и у них большое желание работать, они обладают богатым опытом и обширными знаниями. Мой одноклубник Сергей Щукин знаком с советским и зарубежным волейболом, имеет все дипломы, однако, не может применить свое умение вот уже три года! Повторюсь, мне не хотелось бы думать, что о поколении "Азамата" специально все забыли.В последнем чемпионате страны среди команд мужской Национальной лиги лишь 2 из 8 главных тренеров являлись воспитанниками отечественного волейбола. И такая картина в последние годы наблюдается у нас постоянно.Одно дело, когда это специалист уровня Бугаенкова, который призван выстроить всю систему подготовки детского и молодежного волейбола в стране. И совсем другое, когда к нам приезжают просто на заработки.В мою бытность игроком чемпионата Франции там лишь один клуб из двенадцати возглавлял иностранец.Возьмем более интернациональный футбол. В немецкой бундеслиге в минувшем сезоне из 18 клубов только 2-мя руководили тренеры-иностранцы. Ну а сборные должны возглавлять лишь местные спецы, степень самоотдачи у легионера и доморощенного тренера будет разной всегда.Это нужно понимать.