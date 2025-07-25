В центре внимания - сотрудничество аналитических центров

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Галымжан Саби

Как сообщалось, в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) проходит Саммит СМИ и Аналитических центров стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)

Фото предоставлено организаторами

Организатором форума выступило китайское информационное агентство "Синьхуа", собравшее представителей ведущих аналитических центров, академического сообщества и профильных органов из государств-участников и партнеров ШОС, включая Китай, Россию, Казахстан, Индию, Пакистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Таджикистан, Азербайджан и другие страны.

Ключевое внимание на форуме уделяется обсуждению направлений сотрудничества аналитических центров, выработке согласованных подходов к развитию гуманитарного и экспертного диалога, а также совместному противодействию дезинформации и информационным угрозам. Участники подчеркнули важность консолидации усилий для обеспечения справедливого и объективного освещения мировых событий, защиты ценностей информационной безопасности, а также расширения взаимодействия в сфере культурного обмена и сохранения нематериального наследия. Важную роль в программе форума сыграли секционные обсуждения, посвящённые сохранению культурного наследия, а также обмену эффективными практиками в сфере исторического и гуманитарного просвещения.

Директор казахстанского Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергенова в своем выступлении отметила, что ШОС демонстрирует потенциал становления модели нового типа межгосударственных отношений, основанных на солидарности, справедливости и уважении уникальности каждой страны. По её словам, дальнейшее развитие экспертного сотрудничества способствует формированию прочных основ долгосрочного взаимодействия в Евразии и гарантирует, что позиции стран-участниц будут услышаны на глобальном уровне.

По итогам встречи участники подтвердили приверженность развитию международного научного сотрудничества, согласились усилить обмен лучшими аналитическими и культурными практиками, а также совместно противостоять современным вызовам в сфере информации и безопасности. 

#Китай #ШОС #форум #аналитики

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