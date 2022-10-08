В ЦИК представлены документы кандидата в президенты Каракат Абден

В Центральную избирательную комиссию Казахстана поступили документы Каракат Абден о ее выдвижении кандидатом в президенты страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

Как отмечается на сайте ЦИК, 8 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены следующие документы Абден Каракат Жақсылыққызы о ее выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением «Национальный альянс профессиональных социальных работников»:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Абден К. о ее согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копия диплома о высшем образовании.