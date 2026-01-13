Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестанской области при поддержке частных инвесторов ведется активное строительство детской футбольной школы имени Бекзата Саттарханова. На данный момент объект находится на стадии завершения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона.

Заместитель акима области Ертай Алтаев посетил здание строящейся школы и дал ряд поручений ответственным лицам. Он отметил, что популяризация спорта среди детей и подростков является залогом здоровья нации, и подчеркнул, что в последние годы детский спорт в регионе развивается стремительными темпами.

Спортивная школа позволит развивать детский футбол и даст возможность талантливым местным игрокам выйти на большие арены.

Общая площадь объекта - 6 000 квадратных метров на территории трех гектаров. Строительство открытого футбольного поля размером 68×120 метров близко к завершению. Полностью завершено строительство общежития на 200 мест и учебного корпуса на 550 человек. Планируется строительство дополнительного открытого поля и спортивного комплекса.