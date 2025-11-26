Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестане вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан. Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, бывший директор ГКП «Центр трудовой мобильности», сотрудник отдела «Поддержка работодателей», а также руководители нескольких коммерческих организаций организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан на субсидируемые рабочие места.

Сотрудник центра, используя электронные цифровые подписи предпринимателей, подавал заявки на участие в государственных программах, с указанием несуществующих должностей. После утверждения заявок оформлялись приказы о приеме на работу граждан, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. Предприниматели привлекали знакомых и родственников, которым предлагалось открыть банковские счета под предлогом участия в государственных программах поддержки — якобы для начисления пенсионных и медицинских взносов.

Ежемесячно в платформу вносились заведомо ложные табели учета рабочего времени. На основании этих документов средства перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные суммы обналичивались предпринимателями и передавались сотруднику подразделения, который далее распределял их между участниками схемы. В результате фиктивно трудоустроено 78 граждан, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге.

«По приговору суда трем виновным были назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 4-х лет 6 месяцев до 5-и лет, двум предпринимателям – ограничение свободы на срок 4 года 6 месяцев. Кроме того, ущерб государству осужденными возмещен в полном объеме», – проинформировали в АФМ.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.