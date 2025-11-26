В Туркестане раскрыли очередную схему хищения бюджета

Закон и Порядок
26
Дана Аменова
специальный корреспондент

Фиктивное трудоустройство обернулось уголовным делом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестане вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан. Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, бывший директор ГКП «Центр трудовой мобильности», сотрудник отдела «Поддержка работодателей», а также руководители нескольких коммерческих организаций организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан на субсидируемые рабочие места.

Сотрудник центра, используя электронные цифровые подписи предпринимателей, подавал заявки на участие в государственных программах, с указанием несуществующих должностей. После утверждения заявок оформлялись приказы о приеме на работу граждан, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. Предприниматели привлекали знакомых и родственников, которым предлагалось открыть банковские счета под предлогом участия в государственных программах поддержки — якобы для начисления пенсионных и медицинских взносов.

Ежемесячно в платформу вносились заведомо ложные табели учета рабочего времени. На основании этих документов средства перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные суммы обналичивались предпринимателями и передавались сотруднику подразделения, который далее распределял их между участниками схемы. В результате фиктивно трудоустроено 78 граждан, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге.

«По приговору суда трем виновным были назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 4-х лет 6 месяцев до 5-и лет, двум предпринимателям – ограничение свободы на срок 4 года 6 месяцев. Кроме того, ущерб государству осужденными возмещен в полном объеме», – проинформировали в АФМ.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.

#АФМ #бюджет #хищения

Популярное

Все
Началось строительство сталелитейного завода
Два золота и бронза
Счастье где-то рядом
Новичкам везет!
Успех на домашнем турнире
Для психологической безопасности личного состава
Гастролер с «синтетикой»
Музейный вернисаж
Ружье под мостом
«Smart военкомат»: от «пилота» – к практике
Резервисты – опора страны
Нацдоклад «О профилактике семейно-бытового насилия» презентован в Астане
«Душой и сердцем чистым будь...»
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
В Приаралье открыли десятую школу нового формата
Посол страны под названием «Детство»
Спасатели спустили туристов с вершины
Как не потерять цифровые активы
Одобрен проект Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы
Заслуженный успех Сезим
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Запущен завод по переработке мяса птицы
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Тысячи камер видеонаблюдения установили в регионе
Нацдоклад «О профилактике семейно-бытового насилия» презент…
Ружье под мостом
Гастролер с «синтетикой»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]