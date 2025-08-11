В Турции землетрясение разрушило дома

Происшествия,В мире
171

Толчки ощущались как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле

© AP Photo/ Bahadir Demirceviren

Один человек погиб, 29 пострадали вследствие землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа вечером в провинции Балыкесир на западе Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"В результате землетрясения умер 81-летний гражданин, 29 человек пострадали. Разрушено 16 домов", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

Эпицентр находился в районе Сындыргы, очаг залегал на глубине 11 км. Подземные толчки ощущались в течение 20-30 секунд как минимум в 10 районах на западе Турции, в том числе в Стамбуле.

#Турция #землетрясение #пострадавшие

Популярное

Все
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
В Турции землетрясение разрушило дома
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на водоснабжение в области Абай
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Незаконные постройки снесут в Уральске
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Модернизация на особом контроле
КНБ задержан вице-министр транспорта
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Токаев и Бердымухамедов побеседовали в аэропорту города Туркменбаши
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
На Пекин снова обрушатся мощные ливни
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Гвардейцы нашли потерявшихся детей в Восточном Казахстане
МЧС проводит рейды в пожароопасный сезон
Найдены фрагменты пропавшего вертолета ВС и тело члена экип…
Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]