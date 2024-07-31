В UFC приняли решение по Асу Алмабаеву

Алмабаев занимает 14-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе

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Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (20-2) продлил контракт с крупнейшей лигой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Новое соглашение рассчитано на три боя.

На данный момент Алмабаев занимает 14-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.

Асу Алмабаев провел в UFC три боя и одержал в них три победы (две — досрочно). Казахстанец победил Оди Осборна (12-7), Си Джей Вергару (12-5-1) и Хосе Джонсона (16-9).

Свой следующий поединок он проведет 19 октября против бразильца Матеуша Николау (19-4-1), который занимает 8-е место в рейтинге. На счету Николау — шесть боев в UFC: четыре победы при двух поражениях.