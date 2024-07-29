Асу Алмабаев объявил своего следующего соперника

Спорт
134
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Им стал бразилец Матеус Николау

Фото: Naiza FC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (20-2) посредством соцсетей объявил своего следующего соперника в UFC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Им стал бразилец Матеус Николау (19-4-1). Бой состоится 19 октября в Лас-Вегасе.

У Николау рекорд в UFC 7-3, у Алмабаева - 3-0.

В рейтинге наилегчайшего веса UFC бразилец занимает 10 место, а казахстанец - 15-е.

Как отмечается, это первый рейтинговый бой Алмабаева в лучшей лиге мира.

#бой #UFC #соперник #Асу Алмабаев

Популярное

Все
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских спортсменов
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве
Какие спортсмены сегодня выступят на ОИ-2024
«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора
Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге
Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии
Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области
Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ
Рост экспорта в Китай железнодорожным транспортом составил 19%
«Хотел заработать на мопед»: МВД – о наркопреступности среди подростков
150 особей тюленей изымут для научных исследований в Казахстане
Работу акимов будут оценивать по социальным индикаторам
Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге
За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти
Отбасы банк для кредитования по программе "Наурыз" привлек на KASE 170,5 млрд тенге
Человеку впервые пересадили титановое сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
АН-2 разбился в Акмолинской области
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Читайте также

Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олим…
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских…
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на обществен…
Церемония открытия Олимпиады в Париже: парад лодок по Сене,…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]