Асу Алмабаев объявил своего следующего соперника

Им стал бразилец Матеус Николау

Фото: Naiza FC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (20-2) посредством соцсетей объявил своего следующего соперника в UFC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Им стал бразилец Матеус Николау (19-4-1). Бой состоится 19 октября в Лас-Вегасе.

У Николау рекорд в UFC 7-3, у Алмабаева - 3-0.

В рейтинге наилегчайшего веса UFC бразилец занимает 10 место, а казахстанец - 15-е.

Как отмечается, это первый рейтинговый бой Алмабаева в лучшей лиге мира.