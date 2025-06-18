В текущем году в посевной в Улытауском районе приняли участие порядка 40 крестьянских хозяйств, сообщает пресс-служба акимата области Улытау.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Посевные площади составляют 32 тыс. га. Больше всего засеяно пшеницы – 22 тыс. га, остальное отведено под ячмень – 1,8 тыс. га, кормовые – 3,5 тыс. га, овощи и картофель – 1 тыс. га.

Сообщается, что площадь орошаемых земель – 1 000 га, на посев выделено 2 500 тонн семян зерновых. В посевной кампании задействовано 70 единиц тракторов, 220 сеялок, два посевных комплекса, 37 грузовиков, около 200 единиц различного вспомогательного оборудования.

В 2024 году химическая обработка против саранчовых была осуществлена на площади в 14 900 га, в нынешнем ее планируется провести на 24 312 га. На сегодняшний день обработано 17 370 га сельхозугодий.