В Уральске женщина обманом завладела 45 млн тенге

Венера Баталова
корреспондент

Она обещала превратить эти деньги в высокие доходы 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Уральске женщина обманом завладела 45 млн тенге, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на  Polisia.kz

34-летняя жительница Уральска, по данным следствия, под предлогом увеличения дохода завладела деньгами жителя Бурлинского района на общую сумму 45 млн тенге. Деньги передавались с июля 2023 года по октябрь 2025 года, что указывает на продолжительное и систематическое введение потерпевшего в заблуждение.

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

 

