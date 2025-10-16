Она обещала превратить эти деньги в высокие доходы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Уральске женщина обманом завладела 45 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

34-летняя жительница Уральска, по данным следствия, под предлогом увеличения дохода завладела деньгами жителя Бурлинского района на общую сумму 45 млн тенге. Деньги передавались с июля 2023 года по октябрь 2025 года, что указывает на продолжительное и систематическое введение потерпевшего в заблуждение.

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.



